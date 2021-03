Åbner for besøg på ældre- og plejecentre

- Det har været hårdt. Rigtig hårdt for vores beboere, deres pårørende og personalet. Men pt. har vi ingen smitte og rigtig mange af både beboere og personale er vaccineret. Og der er igen åbent for, at beboerne kan få besøg og ikke kun af deres nærmeste. Så det lysner virkelig efter en hård periode, fortæller Marianne Strømsted, leder på ældrecentret Nygårds Plads.

Fokus på trivsel

I tiden hvor beboerne kun måtte få besøg af en fast pårørende har personalet gjort en særlig indsats for at være mere sammen med beboerne og hjulpet med, at de via digitale medier kunne holde kontakten til familien ved lige.