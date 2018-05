Åbne værksteder og blomstersalg på Thorshøjgaard

Dagen er almindelig skoledag for eleverne, så det bliver muligt at se dem i gang med deres daglige gøremål og stille dem og deres undervisere spørgsmål omkring alt fra arbejdsrutiner og læreprocesser til fremtidsdrømme. Der vil også være mulighed for at købe nogle af de produkter, som eleverne har produceret i de forskellige værksteder - heriblandt selvfølgelig smukke sommerblomster og planter fra gartneriet - samt at få en smagsprøve, når Pakkeriet pakker nødder. Der er kaffe på kanden og kage til alle fremmødte.