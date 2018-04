Politiet stoppede en 84-årig kvinde, der kørte meget usikkert i sin egen bil. Foto: THOMAS OLSEN

84-årig kørte usikkert: Havde ikke kørekort

Vestegnen - 03. april 2018

En 84-årig kvinde fra Greve er blevet sigtet for at køre bil uden førerret, efter hun lørdag 31. marts påkaldte sig opmærksomhed ved at køre ret usikkert.

Lørdag 31. marts kl. 16.16 fik Midt- og Vestsjællands Politi en henvendelse fra en kunde ved et supermarked på Jerismosevej i Greve. Kunden var bekymret for en ældre kvindes færdigheder som bilist. Hun kørte meget usikkert og parkerede over to parkeringsbåse, inden en anden hjalp hende med at få bilen parkeret korrekt. Bilisten skulle også have hjælp til at gå ind i supermarkedet.

Da en politipatrulje lidt senere kom til området, var bilisten ved at køre væk fra supermarkedet og kørte meget langsomt og usikkert ad Jerismosevej, hvor politiet standsede bilisten med henblik på kontrol af føreren og køretøjet. Bag rattet i sin egen bil sad en 84-årig kvinde fra Greve, som var blevet nægtet fornyelse af sit kørekort for et par år siden og igen her i foråret 2018.

Hun havde derfor ikke nogen førerret og blev sigtet for denne overtrædelse af færdselsloven. Den 84-årige kan derfor forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.