83-årige Jytte den første: Historisk dag på plejehjemmet

Derfor var den lille vestegnskommune også udpeget som et af de første danske kommuner til at modtage den nye Covid-19-vaccine.

- Jeg glæder mig på vegne af vores ældre og deres pårørende, som har været blandt de hårdest ramte - både når vi taler om smitte og restriktioner. Vi har kæmpet en hård kamp mod Covid-19 her i Ishøj, men det er dejligt, at vi nu kan se lys for enden af tunnelen. Det skyldes ikke mindst vores fantastiske sundheds- og plejepersonale, som har stået i forreste linje det seneste års tid. Jeg vil gerne sende et kæmpe skulderklap til hver eneste af dem, siger Ole Bjørstorp.

Den første Ishøj-borger til at blive stukket i armen var 83-årige Jytte Margrethe Frederiksen, som fik vaccinen, mens statsminister Mette Frederiksen overværede det historiske øjeblik via en videoforbindelse.

Kommunen var klar

I Ishøj Kommune var forberedelserne til vaccinationen allerede i gang, længe inden den første sending vacciner nåede dansk jord.

Fx havde kommunen indrettet lokaler til vaccinationerne og desuden oprettet et stort korps af frivillige medarbejdere fra kommunens mange afdelinger, som var klar til at træde til og give en hånd med praktiske opgaver, når vaccinationen gik i gang.

- Det betød, at vi allerede havde infrastrukturen på plads og var klar til at gå i gang, lige så snart vi fik adgang til vaccinen. Derfor kunne kommunens praktiserende læger også hurtigt komme i gang med at vaccinere vores ældste og mest udsatte borgere, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Selvom Covid-19-vaccinen nu er landet i Ishøj, maner borgmesteren til, at borgerne i Ishøj stadig holder afstand og sørger for god håndhygiejne i den nærmeste fremtid.

For selv om vaccinen markerer begyndelsen på en tilbagevenden til livet før Covid-19, er vejen tilbage både lang og kringlet.

- Vi er nødt til at holde fast i de gode corona-vaner, for vaccinen får ikke alle vores udfordringer til at forsvinde med et slag. Fx skal man vaccineres to gange med nogle ugers mellemrum, før vaccinen er effektiv. Desuden kan man muligvis også stadig bære virus og smitte andre, selvom man selv er vaccineret, siger Ole Bjørstorp.