Dodo and the Dodos kan stadig få publikum med, når de spiller deres populære sange.

80'er-hits med Dodo

Sidst i 80'erne, nærmest ud af det blå, slog Dodo and the Dodos igennem med sangen Giv mig hvad du har. I løbet af kort tid indtog orkesteret en stærk position på den danske musikscene, og bandet har i dag solgt omkring halvanden million eksemplarer af orkesterets i alt seks studieplader.

Når Dodo and the Dodos går på scenen i Portalen i Greve den 4. december kl. 20.30, er det i samme opstilling som dengang. Dodo Gad og Jens Rud på vokal, guitaristerne Steen Christiansen og Anders Valbro samt trommeslageren Lars Thorup. Og sangene fra dengang er så velkendte og elskede, at orkesteret blot behøver at slå de første akkorder an, før publikum er helt med.