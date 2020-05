68-årig mand omkommet: Kørte ind i lastbiltrailer med betonelementer

En 68-årig mand er omkommet, efter han i sin varebil kørte direkte ind i en lastbiltrailer, der var læsset med betonelementer.

Ulykken skete på Engager i Brøndby kort før klokken 17.49.

De pårørende er underrettet, oplyser Vestegnens Politi.

Den 68-årige mand kom kørende ad Engager, der ligger i et erhvervsområde i Brøndby. Lastbiltraileren med betonelementer var parkeret i den ene side af vejen - til venstre for kørselsretningen for varebilen, som den 68-årige kørte.

Af ukendte årsager kom varebilen over i denne side af vejen, og det kom til et voldsomt sammenstød, og den 68-årige mand var dræbt på stedet. Han var alene i varebilen.

- Vi har umiddelbart ingen vidner til ulykken, og vi har heller ikke nogen forklaring på, hvorfor varebilen kom over i den venstre side af vejen og ramte den parkerede lastbiltrailer, fortæller Torben Wittendorff, vagtchef hos Vestegnens Politi.

Vestegnens Politi har tilkaldt en bilinspektør, der skal forsøge at klarlægge de nærmere omstændigheder ved dødsulykken.

Både Vestegnens Politi, Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstadens Akutberedskab var massivt tilstede i forbindelse med ulykken.