60 år med byens ældste plejehjem

Plejecenter Krogstenshave slog første gang dørene op i 1961. Dengang var det som Hvidovres første folke- og pensionisthjem. I dag er Krogstenshave ikke bare Hvidovres ældste. Det er også det største plejecenter med 168 beboere og cirka 200 ansatte, og den 22. september kunne stedet fejre sit 60-års jubilæum med en stor fest for beboere, pårørende og medarbejdere. Festlighederne bød blandt andet på musik, danseshow, trylleri og taler, mens deltagerne kunne få mad fra hele verden i boderne. Fejringen var tiltrængt, fortæller plejecentrets leder, Lene Pedersen. - Tiden med corona og de mange restriktioner har været hård for mange, men særligt ældre og beboerne på plejehjem har været afskåret fra at være sammen med andre i lang tid, siger hun. Ifølge lederen er der generelt stort fokus på det sociale fællesskab på plejecentret. - Vi gør en stor indsats for at gøre huset hjemligt og have fokus på samværet mellem både beboerne og personalet. Det er med til at give livskvalitet, som vi lægger stor vægt på, siger Lene Pedersen.

I trit med tiden

Borgmester Helle Adelborg (S) deltog også i fejringen. Hun har selv har arbejdet på Krogstenshave i sine unge dage, og hun lagde blandt andet vægt på den store udvikling, som stedet har været igennem med diverse udbygninger gennem årene.

- I står for mig som et plejecenter, der både fysisk og fagligt er i trit med tiden, lød det fra Helle Adelborg.

Hvidovre-borgmesteren fremhævede også, at omsorg og nærvær går hånd i hånd med høj faglighed, engagement og professionalisme.

- Jeg ved, at både jer beboere, pårørende og ansatte er glade for at være her. Selvfølgelig kan der være svære tider – det kender vi alle til – men hovedsagen er, at man føler sig tryg og hjemme i dagligdagen, og at man kan grine, hygge, og snakke sammen. Og det er mit indtryk, at det gør I meget her på Krogstenshave, sagde borgmesteren i sin tale til jubilæumsfesten, der blev sluttet af med musik og en lille svingom.