6. klasser satte dagsordenen: Genbrugsposer og skraldeskulptur

Se billedserie Borgmester Steen Christiansen sad for bordenden - men det var eleverne, der bestemte.

Der skal sys Albertslundposer af genbrugsstof. Og der skal opsættes en skraldekunstskulptur i rådhussøen.

Det var resultatet efter elevbyrådsdagen i Albertslund.

Tirsdag den 11. februar satte 6. klasseeleverne igen dagsordenen i Albertslund Kommune. Ordførere fra hver 6. klasse præsenterede og argumenterede for deres skoles forslag, i år under temaet "verdensmål".

Stemmelighed betyder, at eleverne blev enige om, at de 70.000 kroner skal bruges til at virkeliggøre forslagene fra Herstedvester Skole og Lilleskolen.

Det hele foregik på ægte demokratisk vis rundt om bordet i byrådssalen på Albertslund Rådhus. Med borgmester Steen Christiansen for bordenden skulle de blive enige om et forslag, der skulle vedtages under temaet "Verden". Op til elevbyrådsdagen havde 6. klasse-eleverne gennemgået et forløb om demokrati og arbejdet med at udarbejde deres forslag indenfor temaet.

- I år var 13. gang, at vi har afholdt elevbyrådsdag i Albertslund. Det er altid en fornøjelse. Og i år var absolut ingen undtagelse. Jeg tager hatten af for elevernes gode forslag, hvor de i den grad har arbejdet med at få verdensmålene forbundet lokalt. Og så synes jeg, at de var nogle super ordentlige debattører, sagde borgmester Steen Christiansen umiddelbart efter elevbyrådet.

Elevbyrådet endte i år med, at der skal arbejdes videre med de to forslag, som fik lige mange stemmer. Det er forslagene "Multiposer" og "Træ gør byen ren", som 6. klasserne på Herstedvester Skole og Lilleskolen står bag. Multiposer handler om at der skal sys Albertslundposer af genbrugsstof - genbrug ved indkøb til gavn for klimaet. Træ gør byen ren skal være en skraldekunstskulptur i rådhussøen for at skabe opmærksomhed om verdensmålene.

De to forslag skal nu føres ud i livet ved hjælp af de elever, der står bag forslagene.

Byrådssalen var fyldt til bristepunktet, fordi de 6. klasses elever, der ikke deltog rundt om bordet med stemmeret, overværede seancen i salen. Mødet blev streamet og kan findes via kommunens hjemmeside.