58-årig dømt for dødstrusler på Facebook

Det må en 58-årig mand fra Glostrup sande, efter at Retten i Glostrup har idømt ham 30 dages betinget fængsel med krav om samfundstjeneste for trusler skrevet på Facebook.

Man kan godt blive dømt for at komme med dødstrusler på de sociale medier.

Det fik person A, som er den forurettede, til at melde den 58-årig mand for trusler. Og retten har nu bestemt, at der var tale om dødstrusler, og den 58-årige blev idømt en betinget fængselsstraf i 30 dage, forklarer anklager hos Vestegnens Politi Tobias Berg.

Nægter at det var trusler

Retten mener, at kommentaren til Facebook-opslaget er dødstrusler på grund af ordlyden.

- Det er den almindelige opfattelse, at retspraksis er, at et drab som udgangspunkt giver 12 års fængsel, og derfor mente retten, at der er tale om dødstrusler, når den dømte skriver, at person B skal love at tage sig af ekskoner og børn i 12 år, siger Tobias Berg.

Den 58-årige fortalte i retten, at han efterfølgende havde slettet sin kommentar. Han nægtede, at det var trusler og tog sig 14 dages betænkningstid i forhold til, om han vil anke sagen.