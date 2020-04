50 år i kattenes tjeneste

Se billedserie Inges Kattehjem i Glostrup har eksisteret i 50 år. Jubilæumsaktiviteterne på dog vente til 2021 på grund af coronakrisen.

Vestegnen - 15. april 2020 kl. 06:19

Den 18. april 2020 kan den største private nonprofit dyreværnsorganisation for katte i Danmark fejre 50 års jubilæum. Inges Kattehjem hjælper hvert år cirka 3.000 katte, enten ved at omplacere dem i nyt hjem eller ved genudsætning.

Det hele startede med at Inge Sørensen i efteråret 1967 fandt en forhutlet og bange kat siddende på en gren i et æbletræ. Inges tro og vilje til, at der skulle gøres noget for de mange forhutlede og hjemløse katte, inspirerede hende til at starte kattehjemmet, og den 18. april 1970 åbnede Inges Kattehjem officielt i Glostrup.

Som person var Inge Sørensen en arbejdsom ildsjæl med stor karisma og vilje til at få gennemført de mange tiltag til forbedring af kattenes forhold. Det var ofte "op ad bakke" med megen modstand, uvidenhed og fordomme.

Inge Sørensen kæmpede indædt for genudsætning af vildtlevende katte og imod brug af katte til dyreforsøg, var ophavskvinde til neutralisering og øremærkning og medvirkede ofte i tv og radio. Dette har i høj grad været medvirkende til, at kendskabet til Inges Kattehjem i dag er så stort.



Inge Sørensen åbnede sit første kattehjem i Glostrup for 50 år siden.



Inge Sørensen døde den 10. december 2017 - 86 år gammel - men hendes indsats lever i høj grad videre.

Frivillige kræfter Inges Kattehjem viste sig hurtigt at dække et stort behov for at hjælpe de mange katte videre til nye hjem. Da det gik hårdt ud over Inge Sørensens privatøkonomi, besluttede kattevenner uopfordret at tegne sig for faste kontante bidrag.

I 1981 blev organisationen omdannet til en kgl. konfirmeret fond og året efter blev fonden "Den Selvejende Institution Inges Kattehjem" etableret. Dette for at kunne indsamle midler og sikre kattehjemmet i fremtiden.

Ejendommen på Ejbydalsvej i Glostrup, som Inge Sørensen ejede personligt, blev overdraget vederlagsfrit til fonden. Inges Kattehjem drives i dag udelukkende af arv og donationer.

Kattehjemmet har over 60 frivillige, ulønnede personer, der hjælper til med at passe kattene i det daglige samt over 100 plejefamilier, der tager sig af killingerne indtil de er 12 uger, hvor de kan bortadopteres til nye familier. Alle gør et kæmpe stykke arbejde for organisationen.

Fondens formål er at arbejde for bedre forhold for katte i hele Danmark, herunder formidling af hjemløse katte, udbrede kendskab til kattens sag og give råd og vejledning om kattehold til gavn for både mennesker og katte.







Inges Kattehjem fremstår i dag som en moderne organisation med tre afdelinger i Glostrup, Odense og Næstved med 14 ansatte og over 60 frivillige hjælpere og mere end 100 plejefamilier.

Den daglige drift varetages af direktør Jørgen S. Petersen, der refererer til fondens bestyrelse. Jørgen S. Petersen har været tilknyttet Inges Kattehjem i mere end 40 år og har varetaget den daglige drift de sidste 30 år.

Inges Kattehjem arbejder fortsat med oplysningsarbejde omkring neutralisering og i dag er cirka 87 pct. af alle ejerkatte i storbyerne neutraliseret. Det halter dog stadig mange steder på landet.

Aktuelt arbejder Inges Kattehjem, via oplysning, rådgivning og politisk arbejde for, at alle ejerkatte i fremtiden registreres med øremærke eller chip. Dette for at beskytte og skabe respekt omkring katten og højne dens status i samfundet.

Må udskyde reception Der var planlagt en fejring af jubilæet med åbent hus og reception i Inges Kattehjem i Glostrup. Det må dog udsættes til 2021, på grund af situationen med coronavirus.

Man kan læse mere om Inges Kattehjem på www.inges-kattehjem.dk