41-årig mand gik amok med sten og kødøkse

Nu er den 41-årige mand i Retten i Glostrup blevet idømt seks års ubetinget fængsel for drabsforsøg. Han blev også fundet skyldig i at have overfaldet en tilfældig 16-årig ung mand.

Han har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke. Han har erkendt at have kastet belægningssten mod den 49-årige, og at have slået ud efter ham med kødøksen, men den 41-årige mand nægter, at han havde til hensigt at dræbe den 49-årige.