41-årig dømt for voldtægt og trusler

Det var en enig domsmandsret ved Retten i Glostrup, der mandag dømte den 41-årige skyldig i voldtægt af kvinden og i at have truet hende til at tie stille.

Den 41-årige mand havde en aften i maj fået lov til at sove i kvindens lejlighed i Rødovre, og det var her voldtægten fandt sted. Morgenen efter tog kvinden kontakt til en veninde, og der blev gennemført en telefonsamtale med manden, som blev optaget. Efterfølgende gik kvinden til Vestegnens Politi, der satte gang i en efterforskning. En uges tid efter blev den 41-årige mand spottet af politiet i Rødovre, og han blev anholdt og varetægtsfængslet.

Under hele sagen har manden nægtet sig skyldig. Under retssagen har han forklaret, at han havde sex med kvinden, men at det var frivilligt.