40 kilo fyrværkeri i lejlighed: Politiet i aktion

Vestegnens Politi rykkede onsdag kort før klokken 9 til Vallensbæk Stationstorv. Anledningen var ulovlig opbevaring af en større mængde fyrværkeri i en lejlighed.

Med assistance fra Forsvarets sprængstofeksperter blev der beslaglagt 40 kilo fyrværkeri i lejligheden. Den store mængde fyrværkeri blev derefter kørt væk i en af Forsvarets varebiler.

Man må højest opbevare fem kilo fyrværkeri i en bolig. Vægten opgøres som kilo NEM, hvor NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde, der angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet.

Vagtchef Jens Møller, Vestegnens Politi, oplyser, at det fyrværkeri, der blev beslaglagt i Vallensbæk, i sig selv var lovligt, men at mængden var for stor.

Der var angiveligt tale om, at fyrværkeriet skulle sælges via sociale medier.

Lejlighedens beboer er nu blevet sigtet.