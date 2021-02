Professor Hartwig Siebner fra Amager og Hvidovre Hospital har fået et millionbeløb til sin forskning i Parkinsons Sygdom. Foto: Hvidovre Hospital Foto: AHH Kommunikation

35 mio. kr. til forskning i Parkinsons Sygdom

Vestegnen - 07. februar 2021

Professor Hartwig Siebner modtager 35 millioner kr. fra Lundbeckfonden til et stort forskningsprojekt i præcisionsmedicin og Parkinsons sygdom.

- Vi er meget taknemmelige for, at Lundbeckfonden har valgt at støtte vores projekt. Støtten giver os fantastiske muligheder for at undersøge, hvordan de primære symptomer på Parkinsons sygdom kan behandles med skræddersyet stimulering af hjernebarken," siger professor Hartwig Siebner.

Nedsat livskvalitet

Ca. 8.000 mennesker lever i Danmark med Parkinsons sygdom. Sygdommen varierer meget fra person til person, men alle patienter har nedsat livskvalitet primært på grund af motoriske symptomer. Mennesker med Parkinsons sygdom oplever, at deres bevægelser er blevet meget langsomme og træge, deres muskler er stive, og mange har rystelser i armene. Der kan også forekomme ikke-motoriske symptomer, og generne kan kun delvist lindres i dag. Meget tyder på, at mange af symptomerne opstår på grund af funktionsforstyrrelser i hjernebarken, som spiller sammen på negativ vis med områder dybt inde i hjernen.

Kombinerer metoder

Det unikke ved projektet er ifølge professoren, at forskerne kombinerer forskellige analysemetoder (fx avancerede hjerneskanninger) og stimulationsværktøjer (fx transcraniel magnetisk stimulation).

- På den måde kan vi afsløre hvordan et dårlig samspil mellem hjernebarken og de dybe kerner inde i hjernen bidrager til symptomerne, forklarer professoren, der har sin daglige gang som forskningschef i Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed på Amager og Hvidovre Hospital.

- Denne viden vil gøre det muligt for os at designe metoder til stimulation af hjernen, som kan genetablere et normalt samspil i hjernens funktionelle netværker og dermed mindske generne hos patienterne, siger Hartwig Siebner.

En god nyhed for mange

Den såkaldte 'præcisionsmedicin', hvor man skræddersyr en specifik behandling til hver patient, er en af de helt store trends inden for sundhedsforskning. Den trækker linjer på tværs af specialer og sygdomme. Også derfor kan Hartwig Siebners forskning i fremtiden blive relevant for mange slags patienter.

- Hvis vi lykkes med vores forskningsstrategi, vil det give et enormt løft for hjernestimulering som netværks-baseret præcisionsterapi generelt. Det vil åbne et perspektiv for behandling, pleje og lindring, som rækker langt ud over Parkinsons sygdom, fx behandling af depression, apopleksi eller ADHD«, siger Hartwig Siebner.