Se billedserie Medarbejderne hos Boblberg rejser sig ofte fra skrivebordene for at tage en lille rask bordtenniskamp. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

330.000 er tilmeldt Boblberg.dk:- Vi har vores berettigelse, når livet ændrer sig

Vestegnen - 16. januar 2021 kl. 18:03 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

330.000 danskere har en profil på Boblberg.dk, som holder til i Hvidovre og er startet af to tvillingebrødre og deres fætter.

Sociale medier er blevet en vigtig del af mange danskeres hverdag og hvert år prøver håbefulde iværksættere at komme ind på markedet. De færreste lykkes dog med det.

Rasmus Stæhr, hans tvillingebror Nikolaj Stæhr og deres fætter Anders Stæhr er nogle af de få, det er lykkedes for. I lidt mere end seks år har de drevet sitet Boblberg og de er nu oppe på 330.000 medlemmer - 80.000 af dem er kommet til under coronaepidemien.

Boblberg holder til på Jernholmen på Avedøre Holme. Her sidder Rasmus, Nikolaj og Anders sammen med en stor gruppe ansatte, it-udviklere og systemsupportere og hjælper brugerne, så de får en god oplevelse.

Boblberg har sin helt egen niche i SoMe-verdenen. Det er stedet, hvor man finder venner. Kæresteanmodninger er ikke tilladt.

- Det hele begyndte med, at jeg ville oprette en platform, hvor man kunne søge motionsfællesskaber, fordi jeg selv manglede sådan et sted. Der kom hurtigt nogle brugere til og efterhånden var der også brugere, der søgte nogen at rejse med og dyrke forskellige interesser med.

Med tiden blev det så også til, at brugerne begyndte at søge venner, fortæller Rasmus Stæhr, som altså i dag har skabt en helt unik platform, hvor mange danskere hver dag finder nye venner og interessefællesskaber.

- Vi har vores berettigelse, når livet ændrer sig. Vi kan se, at mange begynder at bruge Boblberg, hvis de er blevet skilt, har været igennem et sygdomsforløb eller flytter. Hvis man for eksempel får cancer, ændrer livet sig pludselig meget og det kan være rart at finde nogen, der forstår ens livssituation, siger Rasmus Stæhr.

Gratis og reklamefrit Det er gratis at bruge Boblberg og i begyndelsen var det reklamer, der finansierede siden. Rasmus Stæhr har dog fundet en anden løsning, som er helt særlig for Boblberg.

- I dag er vi finansieret af kommuner, regioner og fonde. Vi søger også midler fra puljer og derfor kan vi blive ved med at lade medlemsskaber være gratis. Og fordi vi ingen reklamer har på siden, kan vi passe godt på brugernes data, for vi har ingen tredjeparter, der betaler for at få indsigt i dem, fortæller Rasmus Stæhr.

En del kommuner og regioner har valgt at tegne et abonnement hos Boblberg. Hvidovre Kommune var den første, og blandt andre også Brøndby og Glostrup samarbejder med Boblberg.

Når en kommune bliver medlem, går Boblberg aktivt ind og informerer borgerne om, hvordan de kan bruge den digitale platform. Boblbergs medarbejdere tager blandt ud til udvalgte borgergrupper og fortæller om, hvordan de kan bruge platformen.

- Vi laver lidt sjov nogle gange og siger, at den eneste afdeling i kommunerne vi ikke har kontakt med, er vej og park, smiler Rasmus Stæhr og fortsætter:

- De kommunale medarbejdere i abonnementskommunerne er blevet meget opmærksomme på, at de kan bruge os, når de fx har borgere, der føler sig ensomme eller trænger til at få en ny omgangskreds. Borgere med psykiske problemer er også blevet en vigtig målgruppe.

På grund af corona har vi været nødt til at neddrosle vores aktiviteter meget. Men i et år uden corona, er vi ude til omkring 1000 arrangementer i kommunerne, hvor vi inspirerer og fortæller om, hvordan man kan bruge os, siger Rasmus Stæhr.

Røde Kors er Boblbergs vigtigste samarbejdspartner. De har kreeret platformene julevenner.dk og snaksammen.dk, hvor folk kan finde hinanden.

Robotten tager skraldet Patientforeninger og regionernes psykiatri abonnerer også på Boblberg og opfordrer deres brugere og medlemmer til at benytte Boblberg, når de gerne vil i kontakt med ligesindede eller have nye venner.

- Vi kan hjælpe med at oprette lukkede rum for særlige grupper, så de helt uforstyrret kan skrive sammen, fortæller Rasmus.

Beskyttelse af brugerne er noget, der vægtes meget højt. Boblbergs medarbejdere overvåger debatten via en robot, der sørger for at sortere ukvemsord og uønskede henvendelser fra.

- Fordi det ikke er et datingsite, bliver man udelukket, hvis man skriver beskeder til andre brugere af den karakter og robotten er effektiv til at opfange sådan nogle henvendelser samt grove formuleringer, som vi heller ikke vi have, bliver brugt, fortæller Rasmus.

Brugerne er fra 15 år og opefter.

- De grupper, der bruger Boblberg mest, er dem fra 15 år og til slut-20'erne samt dem fra 40'erne og op. Det er mere interesse- end aldersbårent, fordi det især er ved de store ændringer og kriser i livet, at behovet for nye venskaber dukker op, siger Rasmus Stæhr.

Flyttede hjem til Anders Både Rasmus, Anders og Nikolaj er stolte over, at det er lykkedes at få Boblberg så godt på skinner. De forlod alle tre lederstillinger, da de besluttede at sætte Boblberg i verden.

- Vi brænder virkelig for det, ellers ville vi ikke kunne blive ved. Da vi startede op for seks år siden, flyttede jeg hjem til Anders for at minimere udgifterne. Vi fik ikke løn i de første tre år, så jeg synes, vi har ofret meget. Og derfor er det selvfølgelig en glæde, at Boblberg er vokset og er en hjælp for så mange i dag, slutter Rasmus Stæhr.