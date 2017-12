En 32-årig kvinde fra Ishøj er idømt 20 dages betinget fængsel for at true sin søns lærer over Messenger. Foto: Bjørn Armbjørn

32-årig kvinde dømt for dødstrusler mod søns lærer

Vestegnen - 23. december 2017

»Du burde slås ihjel, din klamme so!«.

Det var en af de trusler, som en 32-årig mor fra Ishøj en maj-aften i 2017 sendte til en kvindelig lærer på sin dengang 14-årige søns skole i Ishøj.

For nylig blev den 32-årige kvinde i Retten i Glostrup dømt for trusler mod læreren. Straffen var 20 dages betinget fængsel.

Den 32-årige kvinde var ikke selv mødt op til retssagen, men Retten i Glostrup besluttede at afsige en såkaldt udeblivelsesdom.

Udgangspunktet var, at den kvindelige lærer, af ren interesse og omsorg, havde haft en samtale med kvindens dengang 14-årige søn, som i skolen havde virket urolig og som om han ikke trivedes. Hvad der præcist er sket under og efter samtalen, er der delte meninger om - og måske er der tale om misforståelser i kommunikationen.

Det er imidlertid en kendsgerning, at den 32-årige kvinde meget hurtigt gerne ville have fat i læreren for at diskutere indhold og forløb. Det lykkedes ikke, blandt andet fordi læreren havde en fridag - og det gjorde den 32-årige mor frustreret.

Hun fandt frem til den kvindelige lærer på nettet, og via chat-programmet Messenger sendte hun om aftenen ved 18-tiden - hvor læreren havde fri - to trusler på lærerens private profil.

Den ene lød: »Du burde slås ihjel, din klamme so!«

Kort efter kom denne besked til læreren: »Næste gang du siger min søn lyver eller vejleder ham til at komme væk, så kommer du til at fortryde, sin so!«

For den kvindelige lærer var det ubehageligt at modtage disse trusler på sin private profil på nettet - og at det oven i købet skete uden for arbejdstiden. Hun gik derfor, helt som reglerne foreskriver og som hun er forpligtet til, til sin leder og fortalte om det. Lederen valgte efterfølgende at anmelde sagen til Vestegnens Politi. I retten blev det understreget, at det var den kvindelige lærers arbejdsgiver, der havde foretaget politianmeldelsen, og ikke den kvindelige lærer.

Nu er den 32-årige mor så blevet dømt, og anklagerfuldmægtig Julie Skovgaard fra Vestegnens Politi er tilfreds med dommen:

»Jeg synes det er vigtigt, at retten har fastslået, at trusler om vold mod offentligt ansatte ikke tolereres, og at det slet ikke er i orden, når det sker i de ansattes fritid, som det er tilfældet i denne sag. Sagen her viser, at der er en grænse for, hvad fx lærere skal lægge ryg til,« siger anklagerfuldmægtig Julie Skovgaard.

»Samtidig viser dommen også, at der er en ligestilling af trusler, uanset det sker fysisk eller på de elektroniske medier. Dommen viser, at man skal tænke sig om, før man fremsætter trusler - også selvom det sker elektronisk,« tilføjer anklagerfuldmægtig Julie Skovgaard, Vestegnens Politi.