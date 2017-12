En 30-årig mand fra Rødovre er blevet sigtet for hærværk, for at stikke af fra et færdselsuheld og for narkokørsel.

30-årig sigtet for hærværk i jobcenter

En 30-årig mand fra Rødovre er blevet sigtet for hærværk mod et lokalt jobcenter, for narkokørsel og for at stikke af fra et trafikuheld efter flere dramatiske hændelser fredag ved middagstid.

Han er nu blevet sigtet for hærværk på jobcentret, for at stikke af efter færdselsuheldet, og for narkokørsel, idet politiet mistænker ham for at have taget narko inden han kørte bil. Han har i den forbindelse fået udtaget en blodprøve, der skal give det endelige svar.