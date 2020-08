Retten i Glostrup har idømt en 29-årig mand et års fængsel for at have begået indbrud og indbrudsforsøg. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

29-årig serie-indbrudstyv skal i fængsel

Vestegnen - 24. august 2020 kl. 06:12 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 29-årig mand fra København skal et år i fængsel for at have begået 11 indbrud og indbrudsforsøg, hvoraf 8 af dem var i Hvidovre.

Det er den straf, Retten i Glostrup har idømt

Manden er dømt for at have begået 11 indbrud og indbrudsforsøg, der udover Hvidovre også er begået i Værløse og Gentofte i perioden 10. juni til 24. juni i år.

Ved indbrudene har den 29-årige mand brugt nogenlunde den samme metode.

Han er lusket rundt ved husene og taget i dørene for at tjekke, om der var åbent. Hvis der var åbent har han gået ind og stjålet værdier. Nogle af gangene er den 29-årige mand blevet forstyrret af beboerne og flygtet.

Der er ikke tale om det helt store udbytte for tyven.

Det er Vestegnens Politis særlige indbrudsgruppe, der har efterforsket sagen, hvor man også har fået hjælp af borgernes videoovervågning og af beskrivelser af gerningsmanden.

Det betød, at Vestegnens Politi på et tidspunkt kunne identificere en mistænkt person. Via en advokat blev han gjort bekendt med det, og det blev så aftalt, at han skulle møde op til grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Det gjorde han så den 30. juni i år, hvor han blev varetægtsfængslet.

Og nu er der altså faldet dom i sagen.

Ifølge anklager ved Vestegnens Politi Anne-Kirstine Mathiesen er den etårige ubetingede fængselsstraf en markant straf, der har baggrund i antallet af indbrud og karakteren af indbrudene og indbrudsforsøgene. Desuden er han tidligere straffet for lignende kvalitet.

- Anklagemyndigheden er tilfreds med dommen, siger Anne-Kirstine Mathiesen.

Den 29-årige mand modtog dommen.