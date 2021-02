27-årig dømt for ét røveri og fire indbrud: Får hård dom

En 27-årig mand fra Brøndby har her i Retten i Glostrup fået en anbringelsesdom for røveri og tyverier. Han har anket på stedet.

Vestegnen - 26. februar 2021 kl. 06:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 27-årig mand fra Brøndby er i Retten i Glostrup blevet idømt en anbringelsesdom på ubestemt tid, for at have begået ét røveri og fire indbrud i Brøndby.

En anbringelsesdom kan bruges, hvis den dømte ikke er egnet til almindelig fængselsstraf. En anbringelsesdom indebærer, at den dømte bliver tvangsanbragt, typisk på en psykiatrisk afdeling, for at få hjælp og behandling.

- Den sanktion retten har idømt følger indstillingen fra Retslægerådet. Normalt vælger man kun denne sanktion, når andre muligheder har været afprøvet uden effekt eller kriminaliteten er af grov og personfarlig karakter, så anklagemyndigheden er tilfredse med, at retten har valgt at følge indstillingen, siger anklagerfuldmægtig Liv Amnitsbøl, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Den 27-årige har anket dommen på stedet. Det bliver derfor Østre Landsret, der skal sætte punktum i sagen.

Lokalkendskab førte til anholdelse Den 27-årige mand blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet tilbage i oktober 2020, efter han over en kort periode havde begået et røveri hos et ældre ægtepar og en række indbrud og indbrudsforsøg. Alt sammen i det samme afgrænsede område i Brøndby.

Fremgangsmåderne var næsten de samme hver gang. Enten tog han i døren til huset, og gik ind hvis den var åben, eller han kastede en sten gennem et vindue for at komme ind. Gerningsmanden valgte derefter at stjæle let omsættelige værdier.

I et tilfælde var et ældre ægtepar hjemme, da gerningsmanden brød ind i huset. Her skubbede gerningsmanden til den ældre mand, så han faldt og kvæstede en finger, og dermed udviklede indbruddet sig til et røveri i hjemmet.

Det var godt efterforskningsarbejde hos Vestegnens Politi og et grundigt lokalkendskab i lokalpolitiet, der førte til anholdelsen af den 27-årige. Her fandt politiet også en del tyvekoster.

Den 27-årige, der har flere tidligere domme for berigelseskriminalitet, blev varetægtsfængslet i surrogat, og det har han været siden. Retten i Glostrup bestemte, at den 27-årige fortsat skal være fængslet, mens ankesagen behandles.

En hård straf En dom til anbringelse er en hård straf. Den indebærer, at den dømte overflyttes til psykiatrisk afdeling og ikke kan udskrives, før retten giver tilladelse til det - i modsætning til en »almindelig« behandlingsdom. Anklagemyndigheden skal dog, senest efter fem år, sørge for at retten ser på sagen igen.

Det er overlægen på den afdeling, hvor anbringelsen finder sted, der bestemmer, om den dømte kan få udgang.