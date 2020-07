25-årig mand forsøgte at køre fra politiet

Patruljen gjorde tegn til, at bilen skulle standse, men i stedet for at standse, accelererede bilen og forsøgte at køre væk. Kort efter lykkedes det patruljen at få bilen bragt til standsning på Gammel Køge Landevej i Brøndby.

En narkometertest medførte, at han også blev sigtet for narkokørsel. Derudover viste det sig, at han ikke havde førerret, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret samt for at have kørt frem fra rødt lys. Den sigtede 25-årige erkendte delvist.