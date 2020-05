En 25-årig mand er fængslet, mistænkt for vold mod sin ex-kæreste i Hvidovre.

25-årig fængslet: Mistænkt for vold mod ex-kæreste

Vestegnen - 05. maj 2020 kl. 18:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand er blevet varetægtsfængslet i foreløbig to uger, mistænkt for at have slået, sparket og taget halsgreb på sin jævnaldrende ex-kæreste i en lejlighed i Hvidovre.

Den 25-årige mand har nægtet sig skyldig i volden, og har taget forbehold for at kære varetægtsfængslingen til Østre Landsret.

Det voldsomme opgør fandt, ifølge sigtelsen mod den 25-årige, sted lørdag formiddag den 1. maj i en lejlighed i Hvidovre. Tilsyneladende opstod der en kontrovers mellem manden og kvinden, og ifølge sigtelsen endte det med, at kvinden blev slået med knytnæveslag i ansigtet, fik tildelt spark, og at der blev taget kvælertag på hende. En efterfølgende undersøgelse viste blandt andet, at kvinden havde fået sprængt den ene trommehinde, og at hun havde mærker på halsen.

Vestegnens Politi blev tilkaldt, og rykkede hurtigt til stedet. Så hurtigt, at politibetjentene så den 25-årige mand køre af sted i en taxi. Politipatruljen fik dog stoppet taxien og den 25-årige blev anholdt.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi stillede søndag 2. maj den 25-årige for en dommer i Retten i Glostrup, med krav om varetægtsfængsling. Manden erkendte, at han havde været i lejligheden, men han nægtede volden. Retten i Glostrup bestemte dog, at den 25-årige skulle varetægtsfængsles i foreløbig to uger - blandt andet på grund af risiko for påvirkning af vidner og risiko for gentagelse.