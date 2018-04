Se billedserie Michelle Falk Knudsen er 24 år og opvokset i Albertslund, hvor hun i dag har egen danseskole. Foto: Hans-Jørgen Johansen

24 år og med egen danseskole: Michelles drøm er gået i opfyldelse

Vestegnen - 16. april 2018 kl. 16:04 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyset stråler ind i de hvide lokaler, der er blevet gennemrenoveret sidste sommer. Det er lokalerne her, flere end 250 børn hver uge møder op og bliver undervist. Siden sidste år har Michelle Falk Knudsen drevet danskeskolen MFK Dance, efter hun førte institutionen Havdrup Dans videre, som lå i Albertslund Centrum, da denne måtte lukke, fordi man ikke kunne blive i de lokalerne på Stationstorvet i Albertslund Centrum, da de skal rives ned.

»Jeg har selv danset hos Havdrup Dans siden jeg var seks år og siden undervist. Jeg blev spurgt, om jeg ville føre det videre, og det er en kæmpe ære at få lov til,« fortæller 24-årige Michelle Falk Knudsen, der overtog danseskolen i maj sidste år, men ikke selv danser længere.

Hun tøvede ikke, da hun blev spurgt, selvom hendes forældre var lidt mere skeptiske.

»De tøvede lidt, og tænkte, hvad nu hvis det går galt. Jeg var ikke i tvivl og 100 procent sikker på, at det ville blive godt. Tænk at have sin hobby som sit arbejde. Det har altid været min drøm at have min egen danseskole,« siger Michelle Falk Knudsen

Sommeren gik med at renovere de nye lokaler på Roskildevej, hvor der nu er to dansesale, et kontor og et opholdsrum. Det hele skulle være klart til sæsonstart i september sidste år.

»Jeg arbejde 24/7 i to uger med at finde et lokale og planlægge programmet, men jeg havde heldigvis stor opbakning fra forældrene til børnene på danseskolen, så det var vildt fedt. Man kan jo godt føre skolen videre, men man er ikke sikker på, at alle eleverne følger med over,« fortæller Michelle Falk Knudsen om nogle af de bekymringer, hun havde ved at overtage en velkendt danseskole.

Men rigtig mange er fulgt med over, og flere end 250 elever er tilmeldt danseskolen, ligesom nogle hold er fuldt booket, så nogle må afvises, når de vil være en del af et hold.

Det betyder også, at danseskoleejeren er en travl kvinde. For udover arbejdet med danseskolen har hun også virksomheden Motion og Kost, der tilbyder, personlig træning, foredrag og kostvejledning.

» Jeg har altid været vant til at have travlt og har både haft skole, dansetræning og så konkurrencer i weekenden, siden jeg var 11 år, så det er ikke anderledes nu. Der er selvfølgelig et større ansvar ved at skulle lave kontorarbejde og udbetale løn til underviserne. Men min mor er revisor, så hun hjælper gerne. Det sværeste er at få tid til at holde fri,« fortæller Michelle Falk Knudsen, der er opvokset i Albertslund, men nu bor i Vallensbæk.

Hun kunne ikke forestille sig at lave andet end at drive MFK Dance. Selvom hun de fleste dage arbejder fra tidlig morgen til sen aften med de to virksomheder, ville hun ikke bytte det ud med noget andet.

»Det er det fedeste, jeg kan gøre. Jeg er så glad, når jeg kommer hjem, selvom jeg er træt. Når jeg står op om morgenen, kan jeg ikke vente på at komme i gang, og jeg møder ofte en time før tid og glæder mig til at komme i gang. Og så giver de også en god energi at arbejde med børn. Jeg er træt, når jeg kommer hjem, men glad. Og det giver et kæmpe energiboost at være her,« siger hun.

Efter overtagelsen af Havdrup Dans er Michelle Falk Knudsen kommet godt i gang med den nye danseskole, hvor målet ikke er, at føre den gamle videre, som den var, men at skabe egen identitet.

»Jeg vil forny det og gøre det mere moderne og forsøge at prøve at få andre stilarter til at gøre sig gældende. Jeg vil gerne gøre det til mit eget med nyt navn og nye måder at gøre tingene på,« siger hun og fortæller om fremtidens mål.

» Det er ikke vigtigt for mig at tjene penge, men jeg vil gerne bygge det større, og jeg har sat Motion og Kost lidt i bero for at arbejde videre med danseskolen. Men det skal ikke være så stort, at min danseskole skal være flere steder, for jeg vil være til stede på den danseskole, jeg har,« siger Michelle Falk Knudsen.