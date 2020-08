En 23-årig mand skal i fængsel i fire for at sælge narko i Rødovre. Foto: Vestegnens Politi

23-årig fik fire års fængsel for narkosalg

Vestegnen - 18. august 2020

En 23-årig mand er blevet dømt for salg af narkotika og besiddelse af kokain, ketamin og amfetamin, det oplyser Vestegnens Politi.

Den unge mand var blandt andet tiltalt for at være i besiddelse af 29,3 gram kokain, 241 gram ketamin og 893,14 gram amfetamin. Samtidig var han tiltalt for at være i besiddelse af penge, der stammede fra salg af narkotika.

Sagen kom til politiets kendskab efter tip om narkosalg. Det gjorde, at politiet satte stedet under kortvarig observation og i den forbindelse kunne anholde den nu dømte og beslaglægge narkotika i en ejendom i Rødovre.

Politiets anholdelse skete den 31. maj og dommen faldt i går, mandag den 17. august.

- Sagen her blev til efter et godt tip, og jeg kan kun opfordre andre borgere til at gøre det samme, hvis de har kendskab til narkosalg i deres kvarter, siger anklager i sagen Mette Gohr Damgaard.

Den unge mand modtog dommen. Retten valgte også at beslaglægge den 23-åriges bil, fordi han nu tre gange er taget for at køre i den, selvom han er frakendt kørekortet.