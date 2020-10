22-årig sigtet for skud

Torsdag eftermiddag den 8. oktober rykkede Vestegnens Politi massivt ud til parkeringspladsen ved Åmarken Station i Hvidovre, efter meldinger om skyderi. Et større område blev afspærret, og politiet undersøgte og ledte efter spor med blandt andet politihunde. Foruden at sikre spor på stedet, har politiet også sikret overvågningsvideoer.

Dagen efter konkluderede Vestegnens Politi, at det var skud med løst krudt, der udløste den store politiaktion. På stedet blev der fundet løst ammunition og det er politiets vurdering, at de skud, som vidner havde hørt, netop var affyret med løst krudt. Ingen personer kom noget til.

Vestegnens Politi fortsatte efterforskningen, og søndag aften den 11. oktober blev en 22-årig mand anholdt. Han er sigtet for trusler ved at affyre løs ammunition, og han erkender at have affyret de løse skud. Han er også sigtet for at overtræde våbenloven, da Vestegnens Politi i forbindelse med anholdelsen fandt en løsskudspistol i mandens besiddelse.