21-årig efterlyst for drabsforsøg stilles for retten

I flere måneder har politiet ledt efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at have skudt adskillige gange mod en bil i Brøndbyøster.

Fredag aften lykkedes det betjente at få fat i den efterlyste mand, og lørdag formiddag bliver han stillet for Retten i Glostrup ved et grundlovsforhør.