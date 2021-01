Artiklen: 2020 bød på 107 gazeller: Her sprang de frem

2020 bød på 107 gazeller: Her sprang de frem

Det er virksomheder, der lever op til et en række krav om hurtig vækst. Blandt andet skal omsætningen/bruttoresultatet være mindst fordoblet i løbet af de sidste fire år. De skal desuden have mindst en million i omsætning eller 0,5 mio. kroner i bruttoresultat.

På Vestegnen blev 107 virksomheder i 2020 kåret som gazeller. Det er umiddelbart et flot antal, men færre end i 2019, hvor der blev kåret 145 gazeller i kommunerne her på egnen.

Der er stor sandsynlighed for, at Covid-19-pandemien har haft indflydelse på, hvor meget virksomhederne kan vækste.

Dagbladet Børsen, som plejer at holde et brag af en fest, når gazellerne kåres, måtte da også denne gang aflyse festen og i stedet nøjes med at hylde dem på avisens sider og online.