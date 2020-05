200 el-løbehjul i byen: Er det farligt eller fremtiden

Se billedserie Der vil snart blive opstillet 200 el-løbehjul i Glostrup.

Vestegnen - 21. maj 2020 kl. 07:19 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glostrup Kommune har sagt ja til et forsøg, hvor der opstilles 200 el-løbehjul i byen. Det skal blandt andet testes, om det er en god transportløsning, når man skal fra Glostrup Station og det sidste stykke hjem.

I løbet af kort tid vil det tyske firma Tier opstille 200 el-løbehjul i Glostrup.

Der er tale om et forsøg på seks måneder, som skal vise, om el-løbehjulene er en god løsning, når borgerne kommer til Glostrup Station med bus eller tog, og så skal det sidste stykke hjem. En ordning, der måske kan styrke Glostrup Station som et trafikalt knudepunkt.

Der er ikke politisk enighed i Glostrup om forsøget. Et bredt politisk flertal sagde ja til forsøget, mens Dansk Folkeparti og Enhedslisten var imod, da beslutningen blev taget onsdag aften den 13. maj.

Dansk Folkepartis Flemming Ørhem kaldte el-løbehjulene for farlige, og han frygtede, at der vil ske ulykker. Omvendt mente Dan Kornbek Christiansen fra De Konservative, at el-løbehjulene kan være en grøn, ny og smart måde at komme rundt i Glostrup på.

Flere af de lokale politikere pegede på, at forsøget er en god idé med de restriktioner, der nu er bygget ind i forsøget - blandt andet, at el-løbehjulenes fart sænkes i en række områder.

Begrænsninger Det er Glostrups deltagelse i EU-projektet "Fremtidens Intelligente Mobilitet", der er baggrund for forsøget, hvor el-løbehjulene kan lejes via en app.

El-løbehjulene vil kun kunne benyttes indenfor Glostrups kommunegrænser. Hvis man forsøger at køre ud af kommunen, vil el-løbehjulet automatisk stoppe. Det gælder også på skovstierne i Vestskoven.

Systemet er som udgangspunkt baseret på et system, hvor brugerne kan hente/aflevere løbehjulene alle steder på offentlige arealer. Styrken ved systemet er derfor, at brugeren kan benytte dem helt hjem til sin bopæl.



Der vil dog være områder i Glostrup, hvor kommunen ikke ønsker, at el-løbehjulene kan placeres, men hvor man kun kan køre igennem. Det er blandt andet Glostrup Torv, en strækning af Jernbanevej, Rådhusparken, Solvangsparken, Byparken, Egeparken, sportsarealer, Ejby Mose og støjvolden langs Motorring 3.

Det er i de samme områder, at løbehjulene hastighedsbegrænses, så de automatisk reducerer hastigheden fra den maksimale fart på 20 kilometer i timen til kun at køre 5 kilometer i timen - gå-hastighed. Det er områder, hvor der færdes mange gående.

Alle andre steder på offentligt vejareal kan man hente og aflevere el-løbehjulene. Hvis det viser sig at blive et problem, og el-løbehjulene ligger uhensigtsmæssigt til gene for andre, er Tier indstillet på, at der laves et system, hvor el-løbehjulene kun kan hentes og afleveres i såkaldte hubs, der er et afgrænset område.

El-løbehjul i Glostrup Når man kører på el-løbehjul gælder de samme regler som for cyklister. Det vil sige, at man skal køre på cykelstien og man ikke må køre på fortov eller i fodgængerfelter. Man må kun køre en person på el-løbehjulet.

Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

Lovmæssigt er der en aldersbegrænsning på 15 år. Tier opererer dog med en aldersbegrænsning på 18 år. Personer herunder kan dog benytte løbehjulene ifølge med en voksen person over 18 år. Det er politiet, der er myndighed indenfor dette område.

Et nyt lovforslag om el-løbehjul er på vej. Det lægger op til, at vejmyndigheden - i dette tilfælde Glostrup Kommune - ikke vil skulle give tilladelse til særlig råden over vejarealet til udlejningskøretøjer, som ikke har fast udlejningssted men udlejes via en app. Til gengæld er vejmyndigheden forpligtet til at indgå aftaler med udbyderen om, hvordan ordningen skal være, eksempelvis hvor mange el-løbehjul, der maksimalt må placeres rundt om i kommunen og om el-løbehjulene skal placeres i hubs (fysiske eller virtuelle).

Der lægges også op til, at vejmyndigheden får mulighed for at fjerne el-løbehjulene uden forudgående høring og for løbehjulsudbyderens regning.

Glostrup Kommune har ikke udgifter i forbindelse med forsøget.

Kan ikke lejes om natten I systemet vil der være såkaldte drop off-zoner, hvor Tier sørger for, at der altid er el-løbehjul til rådighed for brugerne - eksempelvis på Banegårdspladsen ved Glostrup Station, og andre centrale steder. Det er også i disse zoner, at el-løbehjul der har været til opladning, bliver placeret. Det er tanken at have cirka 20 drop off-zoner rundt om i Glostrup.

Der er også mulighed for at vælge særlige tidsrum, hvor det ikke vil være muligt at leje el-løbehjulene, eksempelvis sent om aftenen og natten for at minimere uhensigtsmæssig brug. El-løbehjulene kan derved låses fra kl. 24.00-06.00.

Tier monitorerer dagligt elløbehjulenes placering. I systemet kan Tier se om nogle løbehjul eksempelvis er væltet, således at de hurtigt kan tage ud og rejse dem op. Herudover holder Tier dagligt øje med, at batterierne ikke løber tør og i så fald tager Tier ud og indsamler de løbehjul, der skal til opladning.

I aftalen lægges der op til, at Tier inden for et døgn sørger for at fjerne de el-løbehjul, der er står uhensigtsmæssigt.

Hurtigt i gang Hos Tier kan man endnu ikke give en præcis dato for, hvornår el-løbehjulene kommer til Glostrup.

Firmaet fortæller dog, at man er klar til at starte hurtigt, og at man vil samarbejde med kommunen om en startdato.