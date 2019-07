Se billedserie Hver sommer i henholdvis 12 og 18 år, har Anders Berenth og hans far Torben Berenth været frivillig til Grøn. Foto: Freja Czajkowski

18 år som frivillig på Grøn: Jeg vil gerne give noget tilbage

Vestegnen - 25. juli 2019 kl. 17:22 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torben Berenth bor til hverdag i Rødovre. Men i to en halv uge af juli er en lastbil hans hjem. Og sådan har det været de sidste mange år. For 56-årige Torben Berenth har de sidste 18 år været frivillig ved Grøn, der tidligere hed Grøn Koncert.

- Jeg har næsten kørt 1600 kilometer siden i torsdags, og vi er ikke engang startet, fortæller Torben Berenth, da han møder Vestegnen dagen før den første af i alt otte koncertdage fordelt over hele landet. Han har nemlig været med til at køre al udstyret over til Sjælland.

Når de frivillige på Grøn koncert pakker ned for sidste gang, har han kørt mellem 6000 og 7000 kilometer i alt. Han kører om natten, sover om dagen og hjælper ellers til, hvor han kan.

Men hvorfor bruger Torben Berenth hvert år to og en halv uge af sin ferie på det, som han selv kalder hårdt arbejde?

- Jeg vil gerne give noget tilbage, siger han.

For 29 år siden blev hans søn Anders Berenth født med muskelsvind.

- Når ens barn får konstateret muskelsvind, står man med håret i postkassen. Hvor søger man hjælp? En læge sagde, at vi skulle ringe til Muskelsvindfonden. Der gik ikke en uge, så stod der en fysioterapeut og en socialrådgiver hos os, fortæller Torben Berenth.

Støtten fra foreningen har været uvurderlig for ham og hans kone. Gennem Muskelsvindfonden mødte de andre familier med samme diagnose og med børn på samme alder. Der blev arrangeret ture, holdt oplæg og støttet, når der skulle kæmpes med kommunen.

- Alt det Muskelsvindfonden har gjort for os, da Anders var lille - pengene måtte komme et sted fra, tænkte jeg. Og et af de steder er Grøn, siger han.

Torben Berenth kører til hverdag med slamsuger. Gennem det firma han arbejder i, kørte han i starten med rundt og tømte toiletter for Grøn.

- Firmaet var gavmilde og sendte slamsugere kvit og frit, og jeg gav min arbejdskraft gratis, fortæller han.

Samarbejdet stoppede dog, da Muskelsvindfonden også skulle bruge hjælp andre steder end på Sjælland. I stedet meldte Torben sig så som »almindelig« frivillig, for han kunne pludselig ikke undvære Grøn.

- Man bliver grebet af det. Enten løber man skrigende bort, ellers bliver man hængende.

Og Torben Berenth er blevet hængende. Det samme er hans søn Anders Berenth fra Hvidovre, som er på sit 12. år som frivillig til Grøn.

- Man bliver fanget af det. Første gang jeg var med, var det kun halvt. Og det fortrød jeg meget, siger Anders Berenth, som lider af Kongenit myopati, en type muskelsvind.

- Det er sjovt og hårdt at være frivillig. Det er sammenhold, fællesskab og venskab, der får en til at fortsætte. Man får venner for livet, siger Torben Berenth og hans søn er enig:

- Det er fucking hårdt, men også fucking fedt.

I to uger får de maks. 5-6 timers søvn om natten - og det er vel at mærke afbrudt søvn. Og der er især travlt, når koncerterne først går i gang. På fem timer bliver alt pakket ned, og så kører 63 trailere af sted til næste by - og i det antal er hverken kunstnernes og Tuborgs lastbiler talt med.

Mens Torben Berenth kører med trailerne, har Anders Berenth ansvaret for handikapområdet. På telefon og mail svarer han på spørgsmål på alt fra handikapparkering til toiletter. På den måde prøver han skabe tryghed hos de besøgende med handikap.

Hverken far eller søn har lyst til at stoppe med at være frivillig, men næste år kan godt blive en udfordring for dem begge. For Anders Berenth spiller på el-hockeylandsholdet og skal næste år med til EM i Finland sammen med Torben Berenth, som skal køre for holdet. Derfor bliver et par uger midt på sommeren trukket ud af kalenderen til el-hockey næste år, men de håber, det hele kan gå op. For det er ikke helt det samme uden Grøn.

- Mange prioriterer to uger af deres ferie på det her. Det siger noget. Og det er ikke, fordi det er ferie, siger Anders Berenth og tilføjer:

- Jeg giver aldrig helt slip på det.

Den 28. juli slutter Grøn-touren, når far og søn næsten kommer på hjemmebane i Valbyparken.