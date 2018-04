17-årig pige i kritisk tilstand efter fald fra biltag: To piger sigtet

Hun blev efterfølgende i ambulance hastet til Rigshospitalets traumecenter, og her onsdag aften er den seneste melding fra Vestegnens Politi, at hun er i kritisk tilstand.

Vestegnens Politi fik meldingen om ulykken klokken 11.37, og politi og ambulance var hurtigt på stedet. Ulykken skete på gymnasiets parkeringsplads, og en større del af pladsen blev afspærret, mens politiet foretog nærmere undersøgelser og sikrede spor fra den bil, som var involveret. Desuden blev en bilinspektør tilkaldt for at undersøge ulykken nærmere.

Onsdag aften har Vestegnens Politi fortsat sine afhøringer og undersøgelser for at afklare mere præcist, hvad der skete.

Det har medført, at to piger på 17 og 20 år er blevet sigtet efter straffelovens paragraf 252, der handler om i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Begge piger er løsladt efter politiets afhøringer.

Vagtchef Thomas Mejborn fra Vestegnens Politi afkræftede tidligere onsdag alle rygter om, at uheldet har noget som helst at gøre med mandagens episode, hvor politiet mødte talstærkt op ved Sydkystens Gymnasium på grund frygt for et skoleskyderi. Men de to episoder har intet med hinanden at gøre, understreger vagtchefen.