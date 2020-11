En 17-årig ung mand er blevet varetægtsfængslet, mistænkt for røveri mod en ældre mand i et kolonihavehus i Glostrup.

17-årig fængslet for røveri mod ældre mand

Røveriet fandt sted den 30. september, hvor gerningsmanden trængte ind i den ældre mands kolonihavehus, og truede med vold for at få udleveret de værdier den ældre mand havde på sig. Udbyttet blev et kontantbeløb på 10.000 kroner, en mobiltelefon og et hævekort.

Vestegnens Politi startede en efterforskning, og det førte til, at den 17-årige blev anholdt tirsdag morgen som mistænkt for røveriet. Tirsdag formiddag fremstillede anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi den 17-årige i grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Selv om han nægtede sig skyldig, mente dommeren, at der var grundlag for at varetægtsfængsle ham i 14 dage. Det sker på grund af hans unge alder i surrogat på en sikret ungdomsinstitution.