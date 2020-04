Artiklen: 17-årig anholdt for knivstik

17-årig anholdt for knivstik

Vestegnens Politi rykkede tirsdag aften ud til et knivstikkeri på Torveslipperne i Albertslund. En 17-årig ung mand, der mistænkes for at være gerningsmand, er anholdt.

Vestegnens Politi blev alarmeret klokken 21.29. En midaldrende mand var ramt i brystkassen af et knivstik. Han blev kørt til behandling på hospitalet og er uden for livsfare, oplyser politiet onsdag morgen.

Den 17-årige mistænkte sidder lige i politiets varetægt. Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi skal afklare, om den 17-årige senere onsdag skal fremstilles i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling.

Torveslipperne ligger i boligbebyggelsen Hyldespjældet i Albertslund.