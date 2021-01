Artiklen: 17-årig anholdt for at skyde fyrværkeri mod politiet

Vestegnens Politi havde et travlt nytårsdøgn, men generelt uden de helt alvorlige hændelser.

Det er meldingen fra vagtchef Peter Grønbek nytårsmorgen.

Alvorligt var det dog kort efter midnat på Høje Taastrup Station, hvor en 17-årig ung mand blev anholdt for at skyde fyrværkeri mod politibetjente.

Klokken 00.15 rykkede Vestegnens Politi til Høje Taastrup Station på en melding om, at en gruppe unge mennesker affyrede fyrværkeri mod personer på stationen. Det stoppede, da politiet kom frem, men en person fra gruppen skød mod politibetjentene.

En 17-årig ung mand blev anholdt, og han er sigtet for overtrædelse af den nye lov, der indebærer en skærpet straf for at affyre fyrværkeri mod blandt andet politibetjente og brandmænd.

Det ventes, at den 17-årige senere nytårsdag fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Glostrup med krav om varetægtsfængsling.

I nytårsdøgnet har der været enkelte tilfælde, hvor Vestegnens Politi måtte assistere brandfolk, så de kunne arbejde i ro og sikkerhed, men der er ikke anholdt personer ved disse hændelser.