To unge er dømt for et røveri i juli i Albertslund.

16-årig og 17-årig dømt for røveri

Vestegnen - 10. september 2020 kl. 18:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge mænd er blevet dømt for et røveri i et supermarked på Egelundsvej i Albertslund, hvor en gerningsmand med et våben slap væk med en pengekassette.

Begge fik en dom på ti måneders fængsel, hvoraf de syv måneder blev gjort betinget på grund af deres unge alder. Den ene fik desuden en advarsel om udvisning.

En 16-årig ung mand har erkendt røveriet, mens en 17-årig ung mand har nægtet sig skyldig. Begge har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.

Røveriet fandt sted den 22. juli tidligt på aftenen. En gerningsmand, der havde et våben, som senere viste sig at være en gaspistol, tog en pengekassette med kontanter fra et kasseapparat. Derefter flygtede han ud af butikken.

Vestegnens Politi rykkede hurtigt til stedet, og på baggrund af efterforskning og gode vidneudsagn, blev den 16-årige og den 17-årige anholdt en times tid efter røveriet.

Dagen efter blev de to unge mænd varetægtsfængslet, og det har de været frem til dommen faldt forleden i Retten i Glostrup.

Vestegnens Politi fandt også pengekassetten smidt i et grønt område ikke så langt fra gerningsstedet. Den indeholdt alle pengene, og det lykkedes dermed ikke gerningsmændene at få et udbytte ud af røveriet. Også gaspistolen fandt politiet.

Under retssagen fortalte den 16-årige, at han var gerningsmand til røveriet, men ikke sammen med den 17-årige, der nægtede sig skyldig. En enig domsmandsret valgte dog at dømme den 17-årige for at have begået røveriet i forening med den 16-årige - blandt andet på baggrund af fingeraftryk, dna-spor og telefondata.

De to unge mænd blev løsladt efter der var afsagt dom. Der var ikke juridisk grundlag for en fortsat fængsling.