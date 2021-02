150 millioner til skoleudvidelse

Valhøj Skole står foran en stor udvidelse som også omfatter en multihal.

- De fysiske rammer på Valhøj Skole får et kæmpe løft. Vi bygger ikke en helt ny skole, men bygger videre på det eksisterende. Det bliver en stor udvidelse, så der bliver plads til alle. Eleverne på Valhøj kan glæde sig til at få en flot og moderne skole, siger formanden for børne- og skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen.