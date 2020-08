Artiklen: 145 boliger på vej: Ejendomsselskab klar til nedrivning for at bygge nyt

I Rødovre er ejendomsselskabet Heimstaden klar til at begynde nedrivningen af tre tidligere erhvervsejendomme for at gøre plads til et stort kommende boligbyggeri i den nye bydel, Karrébyen. Det skriver Byens Ejendom, Videnscenter for Byudvikling på sin hjemmeside.