Se billedserie Selv om den mistænkte er under den kriminelle lavalder, så efterforsker Vestegnens Politi knivstikkeriet som normalt. Foto: Presse-fotos.dk

14-årig mistænkt: Efterforskningen den samme

Vestegnen - 18. oktober 2020 kl. 13:53 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 14-årig ung mand er mistænkt for at være gerningsmand til et knivstikkeri lørdag aften ved Ishøj Bycenter.

Selv om den unge mand er under den kriminelle lavalder, og ikke kan straffes på "normal" vis, så foretager Vestegnens Politi samme efterforskning, som hvis en mistænkt var over 15 år, er meldingen fra Vestegnens Politi. Det betyder, at politiet udfører samme undersøgelser og kan foretage tilbageholdelser, som sagen kræver. Blandt andet derfor var politiet massivt til stede ved Ishøj Bycenter det meste af lørdag aften for at sikre spor i sagen - blandt andet med politihunde.

Den 14-årige mistænkte vil ikke umiddelbart blive fremstillet i grundlovsforhør, og han er blevet løsladt. Det er nu op til de sociale myndigheder og familien at håndtere sagen.

Imens fortsætter Vestegnens Politi efterforskningen, i et forsøg på at klarlægge de nærmere omstændigheder og et muligt motiv.

Anmeldelsen kom lørdag aften klokken 19.52. En 15-årig ung mand blev angiveligt ramt af to knivstik. Han blev kørt til Rigshospitalets traumecenter og er uden for livsfare, oplyser Vestegnens Politi søndag. Politiet afspærrede et større område i og uden for Ishøj Bycenter i forbindelse med deres undersøgelser.