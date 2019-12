Se billedserie En visualisering af Hersted 2045.

12.000 nye boliger: Mellem skov og letbane

Vestegnen - 16. december 2019 kl. 14:24

Letbanen kører lige til "indgangen". Førerløse el-busser sørger for at køre beboere og medarbejdere det sidste stykke vej. Gadelyset og en række andre by-funktioner er styret af nye, smarte teknologier.

Det er nogle af visionerne for Hersted 2045 i Albertslund. Et nyt stort byområde, der får plads til 12.000 nye boliger og tusindvis af nye arbejdspladser - og som samtidig skal være et grønt og bæredygtigt byområde med udgangspunkt i FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling.

På mange måder er der tale om Vestegnen 2.0.

Albertslund og Vestegnen er i høj grad historien om at skabe boliger til almindelige familier, god kollektiv trafik og arbejdspladser.

Med Hersted 2045 sker det igen - i en moderne form, der flugter de krav og ønsker, som familierne har i 2045, blandt andet med en høj prioritet af den grønne og bæredygtige dagsorden.





Både boliger og erhverv Hersted Industripark blev udviklet i 1960erne som et af landets største erhvervsområder. Det rummer i dag en lang række produktions-, lager- og logistikvirksomheder samt kontorer. Et vartegn for området er blandt andet kontor-højhuset på Naverland 2. I området ligger også den store Next erhvervsskole på Fabriksparken. Samlet er der cirka 6.000 arbejdspladser i Hersted Industripark.

Nu skal området de kommende 20-25 år igennem en grundlæggende fornyelse. Albertslund Kommune har netop sendt en masterplan for Hersted 2045 i høring.

Planen inddeler området i 11 nye bykvarterer, og samlet bliver området en blanding af boliger og erhverv. Den transformation, der nu skal ske, sker dog i respekt for erhvervslivet.

- Det er ikke sådan, at virksomheder presses ud af området. De nuværende grundejere og investorer udefra skal kunne se en fordel, også økonomisk, i den udvikling, der nu er sat i gang, understreger Albertslunds borgmester Steen Christiansen.

Der er i dag 106 grundejere i Hersted Industripark.

- Planen lægger op til, at der sker en fortætning i Hersted. I dag rummer Hersted Industripark en række virksomheder, hvor der bruges mange kvadratmeter pr. medarbejder. Ønsket for fremtiden er blandt andet flere kontor- og vidensarbejdspladser, hvor der bruges væsentligt færre kvadratmeter pr. medarbejder. Denne fortætning vil give betydeligt flere jobs i området, forklarer Steen Christiansen, der kalder Hersted 2045 for et af de største byudviklingsprojekter udenfor selve København.

Kæmpe potentiale Men hvorfor overhovedet gå i gang med en sådan omdannelse?

- Det korte svar er, at Hersted Industripark har et kæmpe potentiale for udvikling, ikke mindst drevet af, at der om få år vil ligge en letbanestation lige til døren. Og med letbanen kan Hersted 2045 blive et centralt område i det regionale fællesskab Greater Copenhagen. Der er brug for innovative områder, hvor virksomheder kan placere sig og vækste, og der er brug for nye boliger til de mange, der ønsker at bosætte sig i Greater Copenhagen, siger Steen Christiansen.

- Set i det perspektiv kan Hersted 2045 blive en vigtig brik i udviklingen, både i Albertslund og på hele Vestegnen, tilføjer Albertslunds borgmester.

Grøn dagsorden Selv om der sker en fortætning i området, så skal det fortsat være et grønt område. Blandt andet trækkes Vestskoven så at sige ind i området ved at nedlægge Gamle Landevej og bruge arealet til en ny bypark.

I det hele taget skal området have en grøn dagsorden. De eksisterende brede veje indsnævres eller lukkes helt, så der kan etableres cykelstier, fortove og parker, og hele området skal bindes sammen med grønne boulevarder.

Fremtidens byteknologi Hersted Industripark er allerede i dag kendt for at være fremme i skoene, når det handler om smart city-løsninger. I området ligger Doll, der er en stor spiller på verdensplan, når det handler om udvikling af intelligent udendørsbelysning ved brug af den nyeste teknologi. Det kan ses flere steder i Hersted Industripark, hvor fremtidens gadelys testes i et samspil med nogle af verdens største virksomheder på området.

Ambitionen er at Hersted 2045 skal være et levende "klasselokale" for den nyeste by- og transportteknologi, blandt andet førerløse busser, digitale informationsstandere og intelligent gadebelysning.





Bæredygtigt område Højden i det nye byggeri vil variere. Op mod letbanestationen kan der bygges boliger og erhverv i op til ti etager, midt i området op til fem etager, og ud mod Vestskoven kan der bygges boliger i op til tre etager.

De 12.000 nye boliger skal huse cirka 24.000 beboere. Ambitionen er et levende lokalmiljø med rammer for socialt samvær, leg, motion og spændende oplevelser. Kort sagt; det skal være et område med høj livskvalitet.

Det er også en målsætning, at man kan blive boende i forskellige livssituationer, og derfor satses der også på attraktive boliger i forskellige størrelser og typer.

Der lægges op til, at man skal kunne bo i Hersted 2045 uden at have bil, som en del af de bæredygtige værdier. Cykelstier og grønne løsninger bygges derfor ind i området. Albertslund er kendt som den planlagte by med et unikt stisystem, hvor gående og cyklister er adskilt fra den tunge trafik på vejene, og denne model videreføres i Hersted 2045.

Skulle man have brug for bil, så skal der i Hersted 2045 være nem adgang til ladestandere og til at kunne benytte en delebilordning.

Er allerede i gang Masterplanen er et afgørende skridt i omdannelsen af Hersted Industripark. Masterplanen er forberedt gennem flere år, og bygger blandt andet på interviews og møder med en lang række grundejere, borgere og samarbejdspartnere.

Masterplanen er i offentlig høring frem til 14. januar 2020, og der er blandt andet planlagt et borgermøde 16. december.

Allerede nu er der dog gang i en mere detaljeret planlægning. Albertslund Kommune har besluttet at sætte gang i lokalplanarbejdet med det første konkrete udviklingsprojekt i Hersted Industripark, der skal omdanne et erhvervsområde til boliger.

Selvom udviklingen skal foregå de kommende 20-25 år, så vil omdannelsen også rent fysisk ske de nærmeste år. Det gælder blandt andet en bygade fra Smedeland til letbanestationen, og en stationsforplads. Begge dele skal være klar til letbanens åbning i 2025. Desuden skal der udarbejdes en plan for et bydelscenter ved letbanestationen.

Det er altså Albertslund Hersted Industripark har - historisk set - altid været udstyret med postnummer 2600 Glostrup. Hvilket ikke er det samme som, at området ligger i Glostrup.

Hersted Industripark er nemlig en del af Albertslund Kommune, som - uden held - i mange år har kæmpet for at få postnummeret ændret til 2620 Albertslund.

Og det kan sagtens være, at kommunen i forbindelse med udviklingen af Hersted 2045 vil tage sagen op igen. Det er dog ikke noget, som fylder lige nu.

- Vi lever med, at Hersted Industripark har postnummer 2600 Glostrup, og lige nu bruger vi ikke kræfter på at få det ændret, lyder det fra Albertslunds borgmester Steen Christiansen.