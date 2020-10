Vestegnens Politi har patruljer, der er særligt dedikeret til corona-opgaver.

Send til din ven. X Artiklen: 11.000 corona-tilsyn: 378 sigtelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

11.000 corona-tilsyn: 378 sigtelser

Vestegnen - 09. oktober 2020 kl. 11:16 Kontakt redaktionen

Siden den omfattende nedlukning i marts har Vestegnens Politi foretaget over 11.000 corona-tilsyn i politikredsen - og politiet fortsætter indsatsen.

Med de nye restriktioner, der er blevet indført de seneste uger på grund af genopblussen af corona-smitte, gør Vestegnens Politi sig klar den fortsatte indsats - og tallene viser vigtigheden af, at alle løfter i flok. Baggrunden for de over 11.000 tilsyn er blandt andet lidt over 2.000 anmeldelser fra borgerne på Vestegnen.

- De mange anmeldelser viser, at dette er en sag, der har stor betydning for borgerne. Det er rigtig positivt, og vi opfordrer til, at I fortsat kontakter os, hvis I oplever brud på corona-restriktionerne, siger politidirektør Kim Christiansen.

378 sigtelser I langt størsteparten af de sager, hvor Vestegnens Politi har været ude, har alt været som det skulle, men politiet har dog i 378 tilfælde måtte rejse sigtelser i forbindelse med de mange tilsyn og anmeldelser politiet har modtaget.

- Vi har ikke ført disse tilsyn for at genere borgerne, men for at sikre at smitten ikke bredte sig - til vores alles bedste. Og langt langt de fleste steder, har vi mødt samfundssind og forståelse for, hvorfor tilsynene har været nødvendige - og fortsat er det, siger politidirektør Kim Christiansen.

Tilsynene er blandt andet blevet ført med politikredsens restauranter, storcentre, parker, testcentre, caféer, byggemarkeder, selskabslokaler, værtshuse, fitnesscentre, S-togsstationer - og mange andre steder.

- At der er udført over 11.000 tilsyn vidner om omfanget af opgaven, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose den indsats Vestegnens betjente har lagt for dagen i denne særlige tid, siger Kim Christiansen.

Også i den kommende weekend vil Vestegnens Politi igen være på gaderne med politipatruljer, der er særligt dedikeret til corona-opgaver.

relaterede artikler

Politiet på coronapatrulje: Flere fik påtaler 21. september 2020 kl. 16:26

Stigende smittetryk: Politiet er klar til at geare op 08. september 2020 kl. 15:50

Næsten tre gange så mange anmelder høj musik: Her er der flest anmeldelser 23. august 2020 kl. 14:46