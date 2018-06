11-årige Luna kan blive kunstneren bag ny saft-etikette

»Jeg var lige kommet hjem fra lejrskole, og så hentede min mor mig. I bilen fortalte hun, at jeg var blevet valgt. Jeg blev virkelig glad,« fortæller Luna, som elsker at tegne i sin fritid.

Ud over at vinderens tegning kommer til at pryde Ribenas 70 års jubilæumsflasker, får vinderen også et års forbrug af saften og en tur for hele familien til Legoland. Især sidstnævnte drømmer Luna om.