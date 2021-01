Marius Victor Nielsen fra Glostrup er en af de 1000 unge, som har været igennem et forløb hos Talentspejderne. Han ses her sammen med sin mor Karina Nielsen samt mentor Joel Cim Holden, erhvervsdirektør i Danske Bank, Glostrup. Foto: Kim Rasmussen

1000 unge har fået en ny chance

Vestegnen - 11. januar 2021 kl. 06:41 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Talentspejderne blev dannet i 2010, som et satspuljeprojekt. Tom Thinggaard Pedersen fik ideen, da han via sit job som projektleder på Grundfos i Bjerringbro beskæftigede 15 kriminelle og socialt udsatte unge i alderen 18-25 år.

Flertallet af de unge var kommet ud i kriminalitet som følge af, at de ikke havde fået gode karakterer eller ikke var blevet bevidst om deres evner og talenter i folkeskolen. Det gav ham lysten til at udvikle et tilbud til ikke-uddannelsesparate unge. Det gjorde han med hjælp fra anerkendte eksperter, blandt andre Ann Elisabeth Knudsen, lektor i dansk og psykologi med speciale i hjernen samt Svend Erik Schmidt, der er en af landets førende eksperter indenfor læringsstile.

- Vi fik satspuljemidler til at gennemføre et treårigt projekt i de fire kommuner Ballerup, Randers, Favrskov og Silkeborg og her havde vi 100 unge igennem, fortæller Tom Thinggaard Pedersen.

Hver af de unge har været igennem Talentspejdernes talentforløb, som blandt andet består af test og opgaver.

Projektet havde gode resultater og derfor besluttede Tom Thinggaard at videreføre Talentspejderne som en nonprofit organisation. Og det lykkedes. Foreningen har nu eksisteret i 10 år og har haft 1000 unge igennem et forløb.

Ikke kun udsatte unge - Ideen er først og fremmest at give én til én støtte til de unge og dermed fokuseret opmærksomhed gennem længere tid. Forløbet varer 24 uger og i starten finder den unge sammen med sin mentor ud af, hvad han eller hun er god til; intelligenser, læringsstile og karaktertræk. Igennem arbejdet opbygges et tillidsforhold og efter 10-12 møder er der som regel opstået en fortrolighed og tillid, som gør det muligt også at tale om de ting, den unge har det svært med. Det kan fx være at række hånden op i klassen, at føle sig sårbar i forhold til en veninde eller lignende. Denne tillid skal mentor selvfølgelig gøre sig fortjent til, siger Tom Thinggaard Pedersen.

Han fortæller, at de i begyndelsen primært havde udsatte unge, som manglede støtte hjemmefra i målgruppen. Det har dog ændret sig siden.

- Man behøver ikke at være udsat for at have glæde af et mentorforløb. Vi har blandt andet med succes haft unge med autisme igennem forløb. Og det går mere og mere op for os at også meget intelligente unge kan have brug for at blive set, som dem, de er. Det er Marius fra Glostrup (som medvirker i en artikel her i avisen) et godt eksempel på og han har haft et rigtig godt forløb, siger Tom Thinggaard Pedersen.

Søger mentorer Talentspejdernes store opgave er at finde mentorer nok til de unge. Det sker via henvendelse til virksomheder, men foreningen har også indgået et samarbejde med Ældre Sagen.

- Det har vist sig, at ældre, der er gået på pension kan være ligeså gode mentorer, som mennesker der er på arbejdsmarkedet. Så vi har meget glæde af vores ældre mentorer, siger Tom Thinggaard Pedersen.

De unge bliver primært spottet af lærere i folkeskolen. Det er unge mellem 12-15 år som går i 7. 8. eller 9. klasse. Talentspejderne har partnerskabsaftaler med 18 kommuner. På Vestegnen har kommunerne Albertslund og Glostrup indgået aftale med foreningen. Det betyder, at disse kommuner dækker den økonomiske del af forløbet, når en ung bliver bevilliget et forløb hos Talentspejderne,

Fakta om Talentspejderne Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som hjælper unge med at få øje på og udvikle deres evner og talenter. De unge deles op i to grupper: Skoleelever mellem 12-15 samt unge mellem 17-29 år.

Det særlige ved Talentspejderne er en stærk tro på, at alle har evner og talenter. Egenskaber, som bedst udfolder sig med et stærkt anerkendende netværk.

Talentspejderne er mentorer, som har lyst, overskud og ressourcer til at give noget til andre. Rollemodeller, der anerkender unge, som de er - og hjælper dem med at se og udfolde deres evner og talenter.

Talentspejderne er selvstændige erhvervsdrivende, ledere eller fastansatte i virksomheder, der udfører frivilligt arbejde, og er ansat i en virksomhed, betaler for halvdelen af den tid, de bruger sammen med den unge.

En talentspejder kan også være en person på efterløn eller pension.

Programmet består af 24 ugentlige møder og foregår altid på talentspejderens arbejdsplads eller et lånt lokale. Mødet varer godt halvanden time pr. gang.