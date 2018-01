0. klasser dystede i trafiksikkerhed: Her er vinderne

Det blev to heldige 0. klasser fra Brøndby Strand Skole, der vandt konkurrencen i den landsdækkende kampagne »Børn på vej«, som kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden står bag.

»Jeg glæder mig over, at mange klasser deltog i år, for det er vigtigt, at de små trafikanter lærer om, hvordan man passer godt på sig selv og hinanden i trafikken. Vores små elever vil møde andre trafikkampagner, cyklistprøver mv. senere og løbende i deres skolegang, for trafiksikkerhed er et fokus, vi har op gennem hele skoletiden,« siger Jane Krog.