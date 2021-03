Hvad er foreningens vision og mål? Hvordan styrker vi klubbens rekruttering af trænere og frivillige? Hvad kan vi gøre for at fastholde flere teenagere i vores foreningsfællesskab? Det er nogle af de spørgsmål, som 11 idrætsforeninger i Hvidovre skal arbejde med i den kommende tid.

Vestegnen - 21. marts 2021 kl. 07:17 Kontakt redaktionen

11 af Hvidovres idrætsforeninger skal efter påske i gang med en udviklingsproces, der skal styrke klubbernes arbejde med børn og unge. Indsatsen er en del af partnerskabsaftalen 'Børn og unge i forening' mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn. Flere andre kommuner på Vestegnen har indgået lignende aftaler.

Med udgangen af februar udløb fristen for at ansøge om et forløb med foreningsudvikling, og her havde 11 lokale idrætsforeninger på tværs af idrætsaktivitet, størrelse og geografi ansøgt om at være med.

- Jeg er utroligt glad for, at så mange af vores idrætsforeninger har lyst til at være med til at sætte fokus på arbejdet med børn og unge. Vi ved, at det er en svær tid for idrætsforeningerne, hvor corona-restriktioner og forsamlingsforbud begrænser det idrætsfællesskab, som vi alle sammen holder så meget af, og jeg glæder mig over, at vi gennem udviklingsforløbene kan hjælpe foreningerne på både kort og lang bane, siger Maria Durhuus, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Hvidovre Kommune.

Aktiviteter og rekruttering Foreningerne peger på en række forskellige temaer, som de gerne vil arbejde videre med i den kommende tid. Det gælder bl.a. udvikling af aktiviteter, organisering, rekruttering af trænere og frivillige, fastholdelse af teenagere, kompetenceudvikling og kommunikation.

- I Avedøre IF glæder vi os rigtig meget til at stille skarpt på vores arbejde med børn og unge og lægge en udviklingsplan for de kommende år. Fællesskaberne betyder meget for børn og unges trivsel, og i vores forening vil vi gerne give endnu flere mulighed for at være med. Et af de områder, hvor vi gerne vil blive endnu bedre, er at skabe et attraktivt ungdomsmiljø og involvere de unge, og det glæder vi os til at arbejde med i den kommende tid, siger Michael Junge, der er formand i Avedøre IF.

I perioden fra påske og frem til sommerferien får de 11 foreninger besøg af DGI's proceskonsulenter og kommunens idrætskonsulent med henblik på at udarbejde en udviklingsplan med afsæt i foreningerne hverdag, virkelighed og udviklingsmuligheder. I 2022 vil det igen være muligt for idrætsforeninger at ansøge om at være med i et foreningsudviklingsforløb.

De 11 foreninger er: Hvidovre Attack Floorball Club, Hvidovre Badminton Club, Egevoldens Idræts Club - gymnastik, Hvidovre Atletik og Motion, Hvidovre IF Fodbold, Hvidovre Cykleklub, Avedøre IF Fodbold, Hvidovre Bokseklub, Hvidovre Gymnastik - HVG37, Hvidovre Svømmeklub, Hvidovre Volleyball Klub.