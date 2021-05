Et team på ca. 75 fysioterapeuter på Hvidovre Hospital har været med til at give Coronapatienter livsnødvendig ilt og det har været en svær omstillimng fra deres almindelige hverdag. Foto: Hvidovre Hosptal

- Vi var ikke vant til at tage os af døende patienter

Vestegnen - 30. maj 2021 kl. 18:16 Kontakt redaktionen

Fysioterapeuter på Hvidovre Hospital er blevet omskolet til at give coronapatienter livsnødvendig ilt. De nye arbejdsopgaver har taget hårdt på fysioterapeuterne, der har fået hjælp af en præst til at tage de svære samtaler med patienter om liv og død.

- Vi var ikke vant til at tage os af døende patienter. Tværtimod står vi på den aktive side, når vi skal have personer tilbage til livet igen. Så det har påvirket vores arbejdsmiljø meget, og det har været hårdt, siger Jacob Holmehave-Brandt, der er arbejdsmiljørepræsentant for fysioterapeuterne på Hvidovre Hospital.

Jacob Holmehave-Brandt er en del af et team på ca. 75 fysioterapeuter, der i marts 2020 måtte komme et presset hospital til undsætning og hjælpe med at tage sig af syge coronapatienter ved at give dem livsnødvendig ilt- og respirationsstøttende behandlinger med fx vejrtrækningsmaskiner.

For at sikre at fysioterapeuterne havde de nødvendige værktøjer og kompetencer, blev personalet oplært via sidemandsoplæring af mere erfarne kolleger.

- Det er de færreste af os, der har viden om at give fx iltbehandling, og derfor har vi skulle starte forfra med oplæring i en i forvejen stresset og usikker situation, siger Jacob Holmehave-Brandt.

Præst hjalp I takt med at fysioterapeuterne pludselig stod med syge coronapatienter, oplevede mange terapeuter, at etiske spørgsmål om liv eller død meldte sig hos de indlagte:

- Vi oplevede, at vores fysioterapeuter skulle håndtere uvante og hårde følelsesmæssige episoder, hvor patienter bad dem om at forholde sig til, om de ville overleve sygdommen. Så vi blev nødt til at iværksætte initiativer, så de sammen kunne bearbejde oplevelserne og tackle situationen, siger Susanne Lentz, der er afdelingsterapeut.

Derfor valgte man under coronaens anden bølge i januar 2021 at få hjælp af hospitalspræst Trine Kernel. Gennem gruppesamtaler gav hun fysioterapeuterne og kollegaer fra andre afdelinger redskaber til at tage de svære samtaler med patienterne.

- Som præst taler jeg med mennesker om de svære grundvilkår som fx døden. Fysioterapeuter er vant til at behandle og have en målsætning med arbejdet for at nå fra A til B. Nogle af de redskaber, jeg talte med fysioterapeuterne om, drejede sig om blot at være til stede med patienten.

- Vi talte om at skelne mellem situationer og gå ind og ud af rollen som henholdsvis medmenneske og behandler. Hvornår de skal handle som professionel og tænke proces, og hvornår skal man blot lytte og at være sammen med patienten i deres sorg og afmagt, siger Trine Kernel.

'Vores nye hverdag' For fysioterapeut Jacob Holmehave-Brandt har samtalerne hjulpet meget i en svær arbejdstid:

- Vi er rigtig godt på vej, og samtalerne har været meget værdifulde. Samtidig prøver vi at lære os selv, at det her nok er vores nye hverdag. Det er vi blevet meget bedre til at håndtere sammen.

