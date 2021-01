Rektor Peter Ditlev Olsen fortæller, at der er meget fokus på trivsel på Rødovre Gymnasium, også når undervisningen er virtuel. Men det giver nogle udfordringer. Foto: Pernille Rohde

- Vi bliver bedre og bedre til virtuel undervisning

Vestegnen - 07. januar 2021 kl. 18:43 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

I marts lukkede statsministeren landet ned og sendte samtlige børn og unge hjem fra skole. Dermed blev alle skoler og ungdomsuddannelser kastet ud i at skulle undervise på måder, som de fleste aldrig tidligere havde prøvet. Det samme skete i december og fortsætter ind i januar. Undervisningen foregår lige nu bag en skærm og det stiller store krav til alle, ikke mindst lærerne.

På Rødovre Gymnasium har det været en udfordring, synes rektor Peter Ditlev Olsen.

- I marts var virtuel undervisning kun noget, man havde leget med. Men vi bliver bedre og bedre til at undervise virtuelt og vi har masser af gode læringsforløb. Virtuel undervisning kan på mange måder være udmærket, men når det er i så lange perioder, som vi har haft, bliver det vanskeligt. Og det har nogle negative konsekvenser, fordi det er svært både at opretholde fællesskabet og læringsprocesserne..

Debat er vanskelig - Jeg er enig i den debat, der har været i pressen om, at den danske model kommer under pres, særligt i de klassiske dannelsesfag. De har haft det vanskeligt, fordi debat mellem eleverne og med læreren er vanskelig. De meget faktuelle fag har nemmere ved at klare sig, siger Peter Ditlev Olsen.

- Som rektor kan han være bekymret for, hvordan elevernes trivsel er, når de skal sidde hjemme og modtage undervisning.

- Vi har haft meget fokus på trivsel men jeg er spændt på at se den årlige trivselsundersøgelse - om der er ændringer i forhold til tidligere år.

Jeg kan fornemme, at de mere introverte elever har haft det godt med den ro, det virtuelle har givet. Og fra sproglærere har jeg hørt, at det at tage enkelte elever ud og guide, har fungeret fint. De har haft nemmere ved at sige noget, når det ikke foregik foran hele klassen, siger rektoren.

Går især udover 1. g'ere Det sociale fællesskab, som er vigtigt i gymnasietiden, har man ikke kunnet opretholde og det ærgrer Peter Ditlev Olsen.

- Musicalen, som er en vigtig aktivitet, bliver ikke spillet i dette skoleår. Vi prøvede til at begynde med at lade eleverne øve i små grupper, fordi man ikke må blande dem på kryds og tværs, men det bliver ikke muligt at opføre den, desværre. Studieture har vi også måttet aflyse, men vi er i gang med at arrangere nogle indlandsture til foråret.

Jeg synes især det går ud over vores 1.g'ere, for de har ikke lært hinanden så godt at kende, som man plejer på dette tidspunkt, og det er synd, siger rektoren.

For 3. g'erne er den store gallafest et af årets højdepunkter. Men den blev aflyst i oktober, hvor den plejer at blive holdt.

- Vi gør alt hvad vi kan for at gallafesten i stedet kan blive holdt i foråret og så håber vi i det hele taget, at det begynder at lysne på det tidspunkt, slutter Peter Ditlev Olsen.