- Min fars død blev et kæmpe spark i røven

18. juli 2021

Da 23-årige Valdemar Laumann for et par år siden smadrede sit knæ, måtte han opgive en lovende basketballkarriere, hvilket sendte ham ned i en dyb depression. Han droppede ud af 3.G på Rødovre Gymnasium, men efter noget tid startede han på det, der i dag er FGU Vestegnen i Hvidovre. Her tog hans liv en drejning, og til august starter han på sin drømmeuddannelse - MGK (Musikalsk Grundkursus). Det er en uddannelse, som kun ca. 30 ud af 700 ansøgere kommer ind på.

Fra basketball til trommer Som helt ung spillede Valdemar basketball og trommer. Han var besluttet på at skulle leve af at spille basket, men efter sin skade måtte han vinke farvel til den drøm, og gik efter at blive trommeslager ligesom sin far. Men Valdemar havde fået et knæk af skaden og sit farvel til basket, og havde det rigtig skidt.

- På det tidspunkt var det hele noget lort, fortæller han.

- Jeg går ud af gymnasiet og efter noget tid starter jeg på musiklinjen på produktionsskolen i Hvidovre (det, som i dag er FGU Vestegnen, red.).

På skolen fik Valdemar nogle rammer, som gav ham mod på en sundere livsstil og plads til at dyrke trommerne. Håbet var at blive god nok til at komme på MGK og derfra videre til det rytmiske konservatorie. Han mødte trommeslageren Mikkel Villingshøj, som på det tidspunkt underviste på skolen sideløbende med, at han er trommeslager blandt andet i bandet Suspekt.

Hvad er MGK? - MGK står for Musikalsk Grunduddannelse og er et tre-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole.

- Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

- MGK finansieres af Staten og er et tilbud til unge mellem 14 og 25 år ( Der kan dog dispenseres for aldersgrænserne).

- Mål: Formålet med de musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere og -skabere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse.

- På Sjælland kan man gå på MGK tre steder: MGK Hovedstaden i København, MBG Sjælland i Køge og MGK Sankt Annæ Gymnasium.



- Mikkel var faktisk mere ven end en lærer for mig - vi klikkede bare med det samme, fortæller Valdemar og fortsætter: - Han bankede mig igennem en masse øvelser, og alt det ansvar jeg fik, har tæsket mig igennem og gjort min selvtillid bedre. Når det bare var mig og Mikkel der sad ved trommerne, var det fedt, siger Valdemar.

Ekstatisk følelse Valdemar bor lige i nærheden af FGU Hvidovre, som har adresse i Filmbyen og da han for alvor fik blod på tanden, begyndte han at møde ind på skolen klokken syv om morgenen for at spille en time, inden resten af eleverne mødte. Det gav pote på både talentet og selvsikkerheden:

- Valdemar er et musikalsk naturtalent og har alle dage været enormt dygtig både på trommer og på bas, så hans forløb hos os har primært handlet om at få ham tilbage i en hverdag og klargøre ham til MGK. Han har også opnået en helt særlig selvsikkerhed som musiker, som er ret unik, og det er noget alle musikere kæmper med, fortæller Valdemars nuværende musiklærer, Simon Roland Pedersen.

Valdemar har også selv mærket den større selvsikkerhed, når han sidder bag trommerne.

- Jeg plejede at blive ret nervøs, før jeg skulle ud at spille for nogen, men det har været en del af processen, at jeg er blevet mere selvsikker. Nu er det en helt vildt ekstatisk følelse at være ude at spille, siger Valdemar.

Mistede sin far Da FGU Vestegnen - som alle andre skoler - blev nedlukket af coronaen i december 2020, lavede Valdemar og Simon en plan, hvor de mødte ind på skolen på daglig basis og øvede og trænede, for at Valdemar kunne blive klar til optagelsesprøve i april. Men i slutningen af januar skete det ulykkelige, at Valdemar mistede sin far. Han fik en blodprop i hjertet for øjnene af Valdemar. Og det vendte op og ned på Valdemars liv, men blev samtidig en kæmpe øjenåbner og drivkraft for Valdemar.

- Jeg boede sammen med min far og vi havde lige fået en hund. Han vækkede mig en morgen og spurgte, om jeg ikke ville gå tur med den. Jeg kunne godt høre, at han trak vejret hårdt og ikke virkede helt frisk. Jeg spurgte, om der var noget galt, og om jeg skulle kontakte en læge, men det ville han ikke have.

Han gik ind i sit soveværelse og jeg sagde noget til ham, som han ikke svarede på og så løb jeg ind til ham. Han lå på sengen og så meget dårlig ud. Derfor skyndte jeg mig at ringe efter en ambulance og så gik jeg i gang med at give ham hjertemassage, selvom jeg aldrig havde lært det. Ambulancen kom efter otte minutter og de prøvede at få hjertet i gang, men det lykkedes ikke, fortæller Valdemar.

Intens sorg Tiden efter faderens død var hård og Valdemar var nærmest i chok. Sorgen er stadigvæk intens, men Valdemar bruger sin fars død som en slags løftestang for sig selv.

- En af min fars største drømme var, at jeg skulle på MGK og hans død blev derfor også et kæmpe spark i røven, der siger mig, at en dag stopper det hele! Og livet er alt for kort til ikke at lave det, man elsker.

Det blev vendepunktet for Valdemar, som nu er i gang med at tage kørekort, finde lejlighed og som altså til august starter på drømmeuddannelsen på MGK.