- Mange har haft svært ved den måde folkeskolen er skruet sammen på

Vestegnen - 21. juli 2021 kl. 06:51 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Nogle har bare brug for et fagligt løft. Andre har nogle personlige og sociale udfordringer, som de skal have hjælp til. Vi ser altid som det første på, hvor eleverne er henne og finder ud af, hvad de har brug for, siger Hanne Fischer, som er direktør på FGU Vestegnen.

Skolen har eksisteret siden august 2019 og er en fusion af de fire produktionsskoler, der tidligere lå på Vestegnen. Nu hedder uddannelsestilbuddet FGU, som står for Forberedende grunduddannelse og det er en helt ny type uddannelse for unge op til 25 år, der skal forberede dem til at tage en ungdomsuddannelse eller et job.

- Vi har mange forskellige unge og der skal være plads til dem alle. Vi arbejder med et inkluderende læringsmiljø, da mange af vores unge kommer her, fordi de har haft svært ved den måde folkeskolen er skruet sammen på. Nogen har ikke været i skole i tre år og vi skal hjælpe dem tilbage på sporet, siger Hanne Fischer.

Da man politisk valgte at oprette FGU-uddannelsen, nedlagde man samtidig produktionsskolerne. Man ville have et mere målrettet tilbud til de unge. Og på FGU kan man få fire forskellige beviser på gennemført uddannelse.

De fire huse, hvor produktionsskolerne i Ishøj, Brøndby, Albertslund og Hvidovre lå, er bibeholdt, men FGU Vestegnen, som de nu hører under, har en fælles ledelse og strategi. Afdelingerne har dog stadig hver deres eget særkende og egne tilbud til de unge. Og skolen har et tæt samarbejde med de syv kommuner Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

En virkelig god fest Vestegnen er på besøg på FGU Hvidovre, som holder til i de gamle kasernebygninger i Filmbyen. Det er dagen efter skolens dimission og stemningen er stadig høj, for det var en virkelig god fest.

- Der var taler, musik med skolens bands og mad, som eleverne havde lavet, fortæller Hanne Fischer. Festen blev holdt i den smukke sal i Bataljonen, som skolen råder over og hvor Hvidovres kulturelle foreninger også har mulighed for at holde arrangementer. Og gerne med mad tilberedt af køkkeneleverne fra FGU i Hvidovre.

Hanne Fischer, som har en fortid som uddannelsesdirektør på en professionsskole, i Kommunernes Landsforening og som højskoleforstander, synes det er en meget spændende opgave at være med til at skabe et rigtig godt, nyt uddannelsestilbud.

FGU Vestegnen arbejder tæt sammen med de syv kommuners ungeindsatser. Og det er ofte dem, der henviser de unge til FGU, hvis de ikke er i uddannelse eller job. - Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunerne om, hvordan vi finder en bedre vej til uddannelse og job for de unge. De skal føle sig set og hørt. Det vigtigste er, at man tænder gnisten i øjnene på hver enkelt unge, siger Hanne Fischer.

Hanne Fischer er direktør for FGU Vestegnen og ser det som en meget vigtig opgave at finde gnisten i øjnene hos de unge. Foto: Kenn Thomsen Artiklen fortsætter under billedet

Vil kontakte erhvervsliv - Vi tager altid udgangspunkt i, hvad det er, de unge har brug for. Vores opgave er at koble det praksisorienterede sammen med almen læring. I dag skal man kunne læse, skrive og regne samt tænde en computer for at kunne fungere på arbejdsmarkedet og det er ikke alle, der kan det, når de kommer her, men det lærer de. Vi har blandt andet et fag,hvor man lærer om privatøkonomi, skat og det at være på arbejdsmarkedet.

Noget af det Hanne Fischer er i gang med at arbejde på er, at skabe kontakt til det lokale erhvervsliv, fordi virksomhederne kan være med til at styrke uddannelsen væsentligt.

- Vi vil meget gerne lave brobygning med virksomheder og jeg har planer om at invitere dem til fyraftensmøde, så vi kan møde hinanden, siger Hanne Fischer, som også vil lave brobygning med erhvervsskolerne.

Den vigtige kontakt FGU Vestegnen har endnu kun eksisteret i kort tid og Coronanedlukningerne har i høj grad spændt ben for udviklingen. Men der er allerede nu nogle indsatser, der for alvor viser sig at bære frugt.

- Vi gør meget ud af kontakten mellem lærer og elev og det er virkelig noget, der gør en forskel. Fx havde vi en elev, der havde angst for at komme til eksamen og som låste sig inde derhjemme for at slippe for det. Elevens lærer kørte hjem til ham og fik ham overtalt til at gå op, og han bestod, siger Hanne Fischer.

Hun har en vision om at udvikle en ny tilgang til læring, som udmønter sig i autentiske opgaver, reel produktion og meningsfulde opgaver. Måske kan den praksisbaseret læring skabe inspiration hos andre skoleformer.

Bredt tilbud Fordi FGU Vestegnen er én stor skole med fire underafdelinger, er undervisningstilbuddet meget bredt og hver skole har sine egne tilbud.

I Hvidovre er der fokus på café, business og håndværk. Der er blandt andet et snedkerværksted, hvor eleverne er med til at snedkere de berømte Hvidovre-plankeborde til kunder. Business er også et tilbud i Hvidovre.

I Albertslund er det teknologi, kommunikation og velfærd, der undervises i og i Brøndby er det medier, event og velfærd.

De dyre- og naturglade kan søge mod Ishøj, hvor linierne er natur, dyr og miljø.

Selvom nogle elever må tage lidt længere for at komme til den uddannelse, der passer dem bedst, mener Hanne Fischer, at det er en stor force, at man har så mange tilbud under en hat.

- Hvis du rammer nerven og finder det, der virkelig gør en forskel for de unge, er det ikke kilometerne, der står i vejen. Vi er meget optagede af at være et kvalitetstilbud og det bliver vi ved at oprette nogle stærke, faglige miljøer på alle fire adresser, siger Hanne Fischer.