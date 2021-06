Se billedserie Smilene er kæmpestore, når Lionslunds beboere tager på tur på den nye cykel. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Man kan snakke sammen uden at kigge hinanden i øjnene og det er rart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Man kan snakke sammen uden at kigge hinanden i øjnene og det er rart

Vestegnen - 23. juni 2021 kl. 10:24 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Det er så dejligt, for jeg elsker at cykle, siger Maria Reimann Weisén, som bor på bostedet Lionslund i Brøndby. Hun taler om en ny parallelcykel, som Lionslund netop har fået. På grund af Corona har stedet måtte vente halvandet år på cyklen, men for 14 dage blev den leveret og når den bliver trukket frem, er der ikke problemer med at finde beboere, der har lyst til en køretur.

Cyklen er en særlig model med hele fire sæder og det er Friluftsrådet, der har doneret de 117.000 kroner, den har kostet.

- Jeg glæder mig især til at komme en tur til stranden og det er hyggeligt, at man kan være mange på den, siger Maria. Hun er meget glad for cykler og viser stolt sin egen cykel, en helt ny sort model med tre hjul og elmotor, som hun kører mange ture på.

Maria Reimann Weisén har selv lige købt en funklende ny cykel, som hun gerne kører helt til Amager på. Foto: Kenn Thomsen Artiklen fortsætter under billedet

- Jeg kører nogle gange helt til Amager. Og det er ikke hårdt, fordi jeg kører på en elcykel, forklarer hun. Med sig på turene har Maria en medarbejder fra Lionslund og det gør det ekstra hyggeligt, synes hun.

På tur til ishuset Jørgen Wedele Petersen, som er administrativ medarbejder, fundraiser og idemager på Lionslund, har ansøgt om donationen og han er glad for, at det endelig er lykkedes at få cyklen.

- Alle er vilde med den og synes, at det er sjovt at komme med på en cykeltur. Vi bor jo tæt på den vidunderlige strandpark og nu kan vi køre en tur derned og købe en is ishuset og hygge os, siger han.

Jørgen Wedele har også bemærket, at en tur på parallelcyklen, hvor man sidder ved siden af hinanden. kan være rar, hvis beboere og ansatte har brug for at tale sammen.

- Man kan snakke sammen uden at kigge hinanden i øjnene og det kan være rart, siger han.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal de medarbejdere, der kører ture med cyklen, have undervisning i at køre på den, inden de tager beboere med. Og det er man i fuld gang med. Jørgen Wedele Petersen er instruktør og han kan mærke, at medarbejderen meget gerne vil i gang med at bruge cyklen.

En hård periode Efter en lang coronanedlukning er det ekstra rart at komme ud og opleve noget andet.

- Det har været en hård periode. Især i starten var der stor usikkerhed omkring hele situationen, men ledelsen var rigtig god til at tackle det, siger Lasse Wiberg Wolffbrandt, som er medarbejder på Lionslund.

- Vi blev hurtigt sat ind i, hvordan man skulle forholde sig, men når man arbejder i treholdsskift er der mange forholdsregler at tage. Vi sørgede blandt andet for at indrette et isolationsrum og det kom i brug i flere omgange, fortæller Lasse Wiberg Wolffbrandt.

Cykelture og ridning Marianne Hansen har boet på Lionslund i 13 år og hun er glad for at samfundet nu er åbnet mere igen. Hun elsker også at cykle og tager ofte turen hen til den nærmeste kiosk for at handle.

Marianne går også til ridning.

- Vi gør meget for at beboerne dyrker de fritidsinteresser, de har lyst til og det er nu ved at blive muligt igen, siger Lasse Wiberg Wolffberg, som endnu ikke er udlært til at føre den nye parallelcykel, men det bliver han snart.

Lions Club er en vigtig medspiller - Lionslund har fået pengene til parallelcyklen i samarbejde med Lions Club Brøndby,

- Niels Erik Kjær har gennem sit virke som formand for Lions Club Brøndby bidraget til etablering af Bostedet Lionslund i tidernes morgen

- I dag er Niels Erik Kjær indtrådt som formand for frivilligforeningen Lionslund Venner, der fremadrettet, med lokal hjælp, vil kæmpe for en aktiv fritid blandt Lionslunds borgere.

- Foreningen Lionslund Venner har været udfordret under Coronakrisen, men er nu klar til at modtage nye medlemmer.