Se billedserie Stefanie Pedersen flyttede fra Frederiksberg til Glostrup for nogle år siden og har lært flere at kende i byen via sociale medier. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Jeg vil huskes for at være hende, der var god til at tage kontakt

Vestegnen - 29. maj 2021 kl. 18:16 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Kommunikation er med til at få vores liv til at hænge sammen. Fra morgen til aften kommunikerer vi - både med os selv og andre og måden vi gør det på, er meget afgørende for, hvordan vi bliver mødt.

For 26-årige Stefanie Pedersen er kommunikation både en hobby og det, hun ønsker at bruge sit arbejdsliv på.

I september blev hun færdig med sit studie på CBS og kan nu kalde sig cand.merc.KOM. Drømmejobbet har hun endnu ikke fundet, men hun bruger sin fritid på aktiviteter, der giver hende gode kort på hånden.

En stor del af kommunikationen foregår digitalt, ikke kun på grund af Corona-epidemien, men også fordi Stefanie har fundet nogle gode veje til at komme i kontakt med andre.

Vil lære tegnsprog Da hun for nogle år siden flyttede fra Frederiksberg til Glostrup, dukkede der en annonce fra Boblberg op i hendes feed på instagram og da hun endnu ikke kendte ret mange i Glostrup, valgte hun at oprette en profil på platformen, som er et sted, hvor man kan finde venner og interessefællesskaber.

- Jeg fandt flere unge fra Glostrup og omegn og en af dem blev en rigtig god veninde, som jeg stadig ses med. Vi er virkelig på bølgelængde og hvis man så os sammen, ville man nok tro, at vi havde kendt hinanden i mange år, siger Stefanie.

Jeg har altid interesseret mig meget for tegnsprog og da jeg stødte på én, der gerne ville starte en gruppe om det, kontaktede jeg vedkommende. Vi er ikke kommet så meget i gang endnu, fordi hende, der oprettede gruppen, har travlt, men jeg glæder mig til at lære mere om tegnsprog. Jeg vil gerne blive klogere på flere former for kommunikation, siger Stefanie.

Under sit studie fik hun kontakt til en spansk kvinde på Boblberg.

- Hun ville gerne lære korrekt dansk og før Corona brød løs, mødtes vi fysisk og læste bøger og magasiner sammen. Jeg hjalp hende også med at skrive jobansøgninger. Jeg synes det er rart at hjælpe hende, men jeg ser det også som en måde at være proaktiv på i forhold til mig selv. Jeg tror det er en god ting at have på sit CV, at man har været med til at få en person i job. Ved at hjælpe hende, finder jeg ud af, hvor mine forcer ligger, og jeg bliver selv bedre til at kommunikere, siger Stefanie, som under sine studier også arbejdede som frivillig lektiehjælper i Røde Kors.

Har startet en madklub Stefanie er glad for at kunne finde interessefællesskaber digitalt, men hun glæder sig også til, at det igen bliver muligt at ses i den virkelige verden.

- Jeg har startet en madklub sammen med et nyt bekendtskab fra Boblberg. Vi mødtes med afstand, afsprittede og udendørs, hvor hun fortalte, at hun er kok. Vi har begge en passion for at lave mad og således begyndte vi at brainstorme på ideer til madklubben.

- For eksempel kunne vi godt tænke os at holde temaaftener, som spansk eller græsk aften, med retter eller tilbehør fra det land, der er i fokus.

Vi har også talt om at lave en fælleskasse, som vi lægger penge i hver måned og når landet åbner igen, vil vi ud at spise sammen på en rigtig god restaurant, fortæller Stefanie. Artiklen fortsætter under billedet

Tegnsproger noget, Stefanie altid har haft lyst til at lære og via en kontakt på nettet er muligheden for at det lykkes, rykket nærmere. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skeen i egen hånd Stefanie kommer oprindelig fra Falster, hvor hun stadig har mange af sine venner og i forhold til dem og sin familie, er hun også meget opmærksom på, hvordan hun kommunikerer.

- Jeg er for eksempel meget opmærksom på ikke at gå op i, hvem der oftest spørger, om vi skal ses. Det generer mig ikke at tage initiativet, for jeg vil hellere huskes for at være hende, der var god til at tage kontakt end hende, mine venner og familie aldrig hørte fra. Derfor tager jeg bare kontakt, når jeg får lyst til at se nogle og jeg kan godt tåle at få et nej. Jeg tager det ikke personligt.

- Jeg tænker, at hvis du gerne vil have tingene til at fungere, må du tage skeen i egen hånd. Og der er den fordel, at når det er mig, der spørger, om vi skal ses, kan jeg også bestemme, hvornår og hvor, det skal være, siger Stefanie med et smil.

De mange kompetencer, hun efterhånden har oparbejdet indenfor kommunikation, gør hendes liv indholdsrigt og hun håber også, at de kan være med til at give hende et godt job.

Jeg har ikke nogen præferencer for, hvilken type virksomhed eller særlig industri jeg vil arbejde for eller i, så længe arbejdsopgaverne er inden for kommunikation og marketing og at virksomhedens værdier stemmer overens med mine egne værdier, slutter Stefanie.