Se billedserie Jørgen Petersen fik 1:1 undervisning, da han var under uddannelse og han mner, det var med til at bringe ham helskindet igennem. Privatfoto

- Jeg var ikke nået helskindet igennem uden 1:1 undervisning.

Vestegnen - 15. marts 2021 kl. 09:41 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

41-årige Jørgen Petersen fra Hvidovre har både en ingeniøruddannelse og en HDO på sit CV og det har kastet et job i IT branchen af sig. Her har Jørgen ansvar for IT-drift,- arkitektur og -leverandørstyring.

Vejen gennem uddannelsessystemet var dog ikke bare en dans på roser for Jørgen, som mener, at den 1:1 undervisning han modtog, mens han var under uddannelse, gav ham mulighed for at opnå bedre resultater, men også en større glæde ved at gå i skole.

Svære fag blev yndlingsfag - Jeg fik et øget faglig boost, og fik følelsen af ikke at være hægtet af. Undervisningen gjorde mig også mere udadvendt i timerne og jeg fik større tro på egne evner. Det endte faktisk med, at nogle af de svære fag blev mine yndlingsfag. Jeg var ikke nået helskindet igennem uden løbende 1:1-undervisning, siger Jørgen Petersen.

I de sidste fire-fem år har han haft et ønske om selv at tilbyde den form for undervisning, han modtog, og han har fornylig stiftet virksomheden Preptor.

- Nu var timingen til at gøre noget ved det. Min ide er baseret på min egen baggrund. Preptor skal være et tilbud til de unge mennesker og jeg vil gerne give mine oplevelser og erfaringer videre, siger han.

Det er primært unge, der går i gymnasiet, han henvender sig til med Preptor og det er i første omgang fagene matematik, statistik og fysik, han tilbyder undervisning i.

Her i Coronatiden, hvor eleverne i lange perioder er hjemsendt og modtager virtuel undervisning, forestiller Jørgen Petersen sig, at behovet måske er blevet større hos nogle af de unge og derfor tilbyder han også online undervisning.

Lektiecafeer er lukket ned - Når man sidder derhjemme foran skærmen, kan det være vanskeligt at bevare motivationen og hvis man hører til den forsigtige type, kan det være svært at finde mod til at søge den hjælp, man måske ellers ville have fået i en lektiecafé, siger Jørgen Petersen.

Jørgen Petersen har fastsat en timepris for 1:1 undervisningen, men han fortæller, at han også tilbyder pakker med samlede forløb. Uddannelsesvejledning og karriererådgivning tilbyder Jørgen Petersen også i Preptor.

Læs mere på preptor.dk