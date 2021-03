- Jeg er god til at putte tankerne i kasser

Se billedserie Henning Bahn ses her ved den computer,som styrer temperaturen i krematoriets ovn.

Vestegnen - 20. marts 2021 kl. 19:28 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Henning Bahn arbejder et sted, hvor næsten alle borgere på Vestegnen kommer hen på deres sidste rejse. De færreste kommer der dog, mens de er i live.

I de sidste 21 år har Henning Bahn arbejdet på Glostrup Krematorium . Dermed er han et af de mennesker, der sørger for, at borgerne på Vestegnen kommer godt herfra. Og sådan et job forpligter, mener han.

- Vi har meget fokus på etik. Hvordan vi taler sammen og hvordan vi behandler kisterne. Man skubber ikke til en kiste og kører ikke for hurtigt med den, siger Henning Bahn.

Der findes ikke en egentlig uddannelse som krematoriemedarbejder, men der bliver holdt kurser på krematoriet i Svendborg, som medarbejdere på landets krematorier med jævne mellemrum bliver inviteret med på. Her er etik og moral et vigtigt emne, fortæller Henning Bahn.

Begyndte som gartner Selv kom han ind i faget ad omveje.

- Jeg er opvokset på en gård mellem Holbæk og Roskilde og blev selv uddannet landmand. Derefter havde jeg en gård i seks år, men jeg havde lyst til at gå nye veje. Jeg blev ansat som gartner i Glostrup Sogn, som også driver Glostrup Krematorium. Og på et tidspunkt blev jeg afløser på krematoriet. Det er meget almindeligt, at det er gartere, der bliver ansat i disse stillinger, fortæller Henning, som i dag er bosat i Taastrup.

Større åbenhed I løbet af de 21 år, hvor Henning har været ansat på krematoriet, er der sket en udvikling i retning af større åbenhed, både fra krematoriets side og blandt befolkningen.

- Jeg synes ikke, det er ligeså tabubelagt at tale om, som det var tilbage i tiden. I dag er der mange, der spørger til mit job, mens det tidligere var svært for mange mennesker at forholde sig til. Det er da et specielt arbejde at have og der kan godt komme nogle spørgsmål. Og dem svarer jeg selvfølgelig gerne på, siger Henning.

Inviterer indenfor Krematoriet er også blevet mere åbent overfor offentligheden.

- Vi vil gerne være så åbne om, hvad vi laver, som muligt. Indimellem er der nogen, der gerne vil ind og se krematoriet indefra og det får de lov til, fortæller Henning.

Det sker også, at pårørende spiller en mere aktiv rolle.

- Hinduer og buddister er ofte med, når deres afdøde pårørende skal kremeres. I disse religioner er det den ældste søn, der skal antænde ilden og det får de lov til hos os. Vi har ca. 10 familier om året med dette ønske og de kan være op til fem pårørende her, når kremeringen sættes i gang. Den ældste søn får så lov til at trykke på knappen på ovnen, fortæller Henning Bahn.

Henning Bahns arbejde som krematoriebetjent er meget alsidigt. Han veksler mellem at være i krematoriet og på kirkegården, hvor han arbejder som graver. - Jeg er meget glad for jobbet, for det er en god arbejdsplads. Jeg kan godt lide at servicere folk og mærke den tilfredsstillelse det giver at gøre noget, andre bliver glade for. Vi får ofte tilbagemeldinger fra folk, der har været tilfredse med vores arbejde. Ofte er det bedemændene, der giver os tilbagemeldinger. Dem har vi et nært samarbejde med og de er gode til at videregive ros.

Henning Bahn er ikke kun til stede i krematoriet i kælderen. Ofte er han med ved bisættelsen i kapellet.

De stille er sværest - Det er meget forskelligt, hvordan bisættelserne bliver holdt. Ofte er der et eller flere familiemedlemmer, der holder tale. Der bliver også ofte spillet musik. Det er heller ikke altid meget sørgeligt. Der kan godt være en god stemning til en bisættelse. Nogle mennesker vælger dog at holde en helt stille bisættelse, hvor der intet bliver sagt. Dem synes jeg personligt er de sværeste, siger Henning Bahn.

At Henning Bahns arbejde foregår et sted, hvor det ofte er meget ulykkelige mennesker, han møder, har han lært sig at tackle.

- Jeg er god til at putte tankerne i kasser, så jeg ikke spekulerer for meget. Vi har også en god holdånd, hvilket er vigtigt, fordi vi er nødt til at kunne stole på hinanden Krematoriet skal køre hele tiden, siger Henning Bahn.

- Hvis der er sørgelige eller pudsige oplevelser, snakker vi med kollegerne, slutter han.